TVB「未来视后」陈晓华罕派性感福利  扭动蛇腰骚S形身材极诱人  靓到发光闪闪生辉

现年31岁的2018年港姐暨华姐双料冠军陈晓华（Hera），自入行以来星途顺遂，备受公司力捧，接连参演《新闻女王》、《金式森林》等多部重头剧集，更被外界视为「未来视后」的热门人选。事业得意的她，近日于IG罕有地大派福利，分享了一组在海边拍摄的性感美照，火辣身材引起网民热议。

陈晓华海边靓到发光

在阳光与海滩的衬托之下，陈晓华整个人「靓到发光」。相中可见，她身穿一套橙红色低胸吊带短上衣，配上同色系的超短裙，大胆的穿搭完美展现了她丰满均匀的姣好身材。其低胸设计完美展现其均匀上围曲线，而短版上衣下，她的纤腰更显得一点赘肉也没有。在超短裙的衬托下，她的一双白滑长腿在阳光下极度吸睛。其中一张她回眸一笑的照片，更是展现出完美的S形身材，尽显女人味，极度妩媚。

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陈晓华郭晋安传绯闻

陈晓华被睇好未来可夺视后，而其感情状态更备受注目。她早前与三届视帝郭晋安在剧集《金式森林》中饰演夫妻，其中一场生离死别的戏份，她伤心欲绝的哭喊声令观众为之动容。陈晓华更曾在专访中坦言，因太投入角色而「爱上了」61岁的郭晋安。其后，两人被拍到在万圣节活动后一同驾车转场到西九文化区「蜜蜜」斟，状甚亲密，令绯闻甚嚣尘上。

陈晓华朱敏瀚恋情有暗涌？

这段绯闻，令她和朱敏瀚的恋情似有暗涌。陈晓华与朱敏瀚早前被爆秘密挞着并共赋同居，虽然因拍摄《金式森林》一度搬离爱巢，但据悉朱敏瀚洞悉恋情出现暗涌后，便积极出招箍煲。对此，陈晓华已公开否认与郭晋安的恋情，强调两人仅为朋友关系。

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