前TVB「新闻女神」陈嘉倩疑怀孕  低胸贴身裙赏樱腹部微隆「似有咗㖞」  本尊6字回应

35岁的前TVB「新闻女神」陈嘉倩（Kasina），自去年5月无预警宣布与日籍老公Tomo结婚后，不时在社交平台分享甜蜜人妻生活。她近日在日本欣赏樱花，并于IG发放最新福利影片，片中的她状态大勇，美貌与身材再次成为网民焦点，更有眼利网民揣测她已怀孕，引来本尊亲自回应。

陈嘉倩人比花娇

在陈嘉倩发布的最新影片中，她身处开满樱花的公园，夕阳余晖洒在身上，画面唯美。陈嘉倩穿上一件啡色低胸紧身长裙，外搭一件白色毛毛外套，在樱花树下漫步，时而拨弄秀发，时而甜笑，散发出满满的幸福女人味。盛开的樱花虽然灿烂，但完全不及陈嘉倩的仙气美貌抢镜，可谓「人比花娇」，不少粉丝留言大赞她依然美丽动人。

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陈嘉倩身材再升级

荣升人妻后的陈嘉倩，魅力有增无减。今次穿上的「战衣」更是将她的完美身材表露无遗。贴身的剪裁突显出她玲珑有致的曲线，低胸设计让她的上围看起来比以前更加丰满，令粉丝大饱眼福。此外，裙子的高衩设计，让她一双修长美腿在行走间展现，极之吸睛。

陈嘉倩腹部微胀惹怀孕揣测

影片中，有网民留意到当陈嘉倩侧身时，腹部有轻微隆起的迹象，惹来怀孕揣测。有网民直接留言：「似有咗㖞」，随即引来其他人附和：「似系」、「一定系除非唔系！」。对于网民的热烈讨论，陈嘉倩亦大方现身回应，她亲自在留言区回复其中一位网民：「如果唔系咁点」，以一个轻松幽默的语气，似乎是否认了怀孕之说。

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