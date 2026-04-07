郭少芸初次「相睇」列三大条件 首要长腿星座匹配仲有一关要过 「楼后」愿提供包养

57岁的郭少芸，近年在内地直播带货疯狂吸金，但感情生活却一直交白卷，近日她突然在社交平台拍片宣布：「我今天要​去相亲（相睇）。」消息一出，立即引发网民热议。影片中，郭少芸坐在车内，对著镜头难掩兴奋又紧张的心情，直言这是「人生踏出的第一步」，要去寻找自己的「Mr. Right」。在一个小时的车程中，她既期待又怕受伤害，坦言「不能太过于期待，就怕会有落差」，甚至还担心「万一不帅怎么办」，将首次「相睇」的忐忑心情展露无遗。

郭少芸拍片分享初次「相睇」心情

正当网民满心期待见证郭少芸觅得良缘时，镜头一转，郭少芸抵达的目的地竟然是一家宠物店。原来这场让她既紧张又期待的「相睇」对象，是一群可爱的猫咪。在宠物店内，郭少芸仔细观察每一只猫咪，她列出了长腿、要星座匹配的要求。不过该次拣猫未能成功，之后郭少芸再独自去了一次宠物店，带了一只灰色猫咪回家，虽然主人包食包住，但要受到24小时监控，最后郭少芸为这位新家庭成员取名为「Pepper」。

相关阅读：前TVB女星移居杭州4年赞内地发展快：香港步伐慢慢掉队 北上带货买楼收租年赚百万

郭少芸每年收租百万被封「楼后」

郭少芸自出道以来，凭借《真情》、《大闹广昌隆》等多部脍炙人口的TVB剧集，奠定了她在演艺圈的地位。近年，她将事业重心转往内地，投身直播带货，事业经营得有声有色，更在2024年豪掷三千万连扫五个单位，每年收租近百万，被封为「圈中楼后」。

郭少芸经历两段恋情分手收场

郭少芸外表硬朗、事业成功的她，入行多年仅有两段恋情。其中最为人熟知的，便是在拍摄《真情》时，与当时已有家室的演员刘少君戏假情真，恋情曝光后更一度引发轩然大波，并导致刘少君与老婆周秀兰离婚。另一段公开的恋情则是与无线的编导钟国强，可惜这段感情，最后也因工作压力等问题，分手收场。虽然这次「相亲」是个美丽的误会，但从郭少芸充满爱意的眼神中可以看出，她已然找到了能陪伴自己的「真爱」。

相关阅读：前TVB「楼后」单身生活枯燥乏味 千元包起3小鲜肉陪伴 韩系美少年外貌体格精壮