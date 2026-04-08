罗家英与汪明荃曾有危机？疫情竟是「关系修复」关键转捩点 一度陷碰撞靠呢个原因融合

78岁的汪明荃（Liza）与79岁的罗家英于2009年结束20年爱情长跑，在美国拉斯维加斯注册结婚，结婚多年依然十分恩爱，去年在TVB旅游节目《带阿姐看世界》上，二人不单以「夫妻档」组合甜游不丹，而且汪明荃更首披嫁衣获不丹大师加持祝福，罗家英更情不自禁亲老婆的额头，二人深情甜蜜对望及幸福甜笑，一切尽在不言中。

罗家英称疫情过后与汪明荃关系才好转

日前罗家英接受当日策划不丹行程的资深导游陈成军（Rubio）的YouTube频道《DeWonder Pods》的访问，虽然罗家英与汪明荃由拍拖到结婚接近40年，但原来早年两人的婚姻有一种说不出的问题，在访问上罗家英说：「我哋识咗超过30年，做咗10年夫妻，关系喺疫情过后先转好嘅，比较了解啲嘅。」

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罗家英称与汪明荃日对夜对加深了解

汪明荃与罗家英两人于1988年合演《穆桂英大战洪州》时相遇并相恋，两人相爱多年罗家英曾多次求婚也遭汪明荃拒绝，到了2019年才决定结束20年爱情长跑，正式注册结婚成为夫妇。两人性格南辕北辙，汪明荃反而受到对方感染，由紧张大师变为从容不迫，笑言自己现在「都有少少幽默感」，她更指罗家英是个浪漫的人，而自己却很现实，跟她在一起有时都好辛苦。今次罗家英接受陈成军的访问，罕谈与汪明荃的婚姻曾经历这种关系，令不少感到愕然，罗家英说：「其实佢个人系有啲幽默感，有啲系冷幽默，不过佢唔钟意表达。我哋嘅感情系疫情之后先转好，比较了解啲，佢对我系好放心。喺疫情嘅时 候我又唔出街，成日喺屋企日对夜对，自然会有啲碰撞，咁碰 撞得多，大家咪避开𠮶种碰撞，大家咪可以容易啲相处，佢见 我都唔系人哋讲𠮶种唔正经，唔知人哋讲𠮶闲言闲言，唔系一 个浪子，系一个好诚实、好诚恳同好钟意工作嘅人，所以大家 最后系融合咗。」

汪明荃罗家英相爱多年曾经历过生死

经历过后，罗家英说：「其实都系要大家磨合，我哋有一样嘢好相似，就系泥土味，好念旧同对老人家好好。」汪明荃和罗家英相爱多年曾经历过生死，一直互相扶持走过逆境。汪明荃在2002年患上了乳腺癌及甲状腺癌，罗家英一直陪在汪明荃左右，陪伴她战胜病魔，到了2004年底，到罗家英患上肝癌第3期，汪明荃也有对他细心照料，在抗癌路上互相扶持，彼此不离不弃，。62岁才结婚的罗家英亦曾称「最后等到个汪明荃」是幸运的事情，他感谢汪明荃对他很好，比以前的女朋友都要好，并以「相濡以沫」去形容双方的关系，他更直指汪明荃的名气有助他的事业发展，如果他娶的是个普通人，反而会被拖后腿。他指和汪明荃的相处虽有吵吵闹闹，但更多时候是恩恩爱爱，另外亦指自己并不是一味小男人，其实亦有强势一面，指即使汪明荃要他在家中帮手做家务，他也会打死不做，因为他认为这样「不算男人」。

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