「大只Rocky」父女恋有转机？崔碧珈破冰关心男方感情状况  返港豪食米芝莲餐厅饮5位数红酒

58岁的「大只佬Rocky」郑健乐与37岁「性感女神」崔碧珈（Anita）去年底爆出的「父女恋」演变成一场罗生门事件。在沉寂近四个月后，郑健乐近日接受传媒访问，不仅坚称二人「真系拍拖」，更公开多张WhatsApp对话截图以证所言非虚。而这段仅维持两个月的短暂恋情，近日似乎出现了戏剧性转机，Rocky透露女方主动与他联络，二人更在Instagram上频繁互动，崔碧珈一句「你有冇新女朋友」，令Rocky重燃希望。

Rocky崔碧珈分手后首度破冰

据郑健乐向传媒透露，在相关报道出街前，已断绝联络一个多月的崔碧珈竟主动透过社交平台私讯他，更将他从所有平台的封锁名单中解除。Rocky忆述，崔碧珈的第一句便是单刀直入地问：「你有冇新女朋友」，他当下即回复：「冇，如果我哋再开始，你就系我新女朋友。」Rocky认为，女方若非对他仍有情意，不会如此直接，这让他对复合重燃希望，并直言两人是「同一类人」，因为都不喜欢转弯抹角。

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Rocky崔碧珈IG心意传情

除了直接对话，两人的线上互动亦成为焦点。近日返港的崔碧珈在IG分享了一则心灵鸡汤帖文：「If you love someone, you always find a way.（如果你爱一个人，你总会找到办法）」。 Rocky随即留言回应：「If you love someone, you will give away.（如果你爱一个人，你会付出一切）」，并获得崔碧珈送上「心心」表情符号作回复，让他大感鼓舞。

Rocky获崔碧珈派心

此外，Rocky亦在其IG Story及精选动态中，分享了崔碧珈的新歌《跌殇》，并附上一个心碎的Emoji符号。 这个举动同样获得了女主角的「派心」回应。对于这一连串的互动，Rocky笑言自己并非在「冧女」，只是率性而为，更推测或许正是他这种被崔碧珈称为「清泉」的傻气和无机心，当初才吸引到对方。尽管恋情似乎露出曙光，Rocky坦言也担心这次的访问见报后，未知会否再次影响到崔碧珈。而被网民封为「纯爱战士」的 Rocky，就表示今次再同崔碧珈有联络，令他出现心乱如麻的初恋感觉。

崔碧珈财力远远抛离Rocky

不过不少网民，指二人除了年纪相差一截之外，双方的经济实力或许令关系难以更进一步。Rocky早前承认已破产，相反崔碧珈就又年轻又富贵，早前她返到香港和经理人聚餐，选择了米芝莲二星餐厅「润」，于影片中见崔碧珈挑选红酒，见价钱为6千至1万左右，另外当晚亦点了不少贵价海鲜，似乎财力的确远远抛离男方。

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