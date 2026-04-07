我们不是什么｜AK大尺度演出 湿吻兼摸拍档下体 ANSONBEAN赶走负面情绪获封MVP｜专访

去年5月，陈毅燊（ANSONBEAN）清空IG，与外界隔绝。情绪不稳的他，戏剧性是两个月后「康复」，原来是电影《我们不是什么》的剧本令他重燃一颗「恨做」的心；同时AK（江𤒹生）有强烈意愿做出成绩，与导演邱礼涛一拍即合。短发的AK自认倔强，长发的ANSONBEAN带点柔弱，两人演恋人晖仔与Ike，戏内外互相扶持。撰文︰李志宏、摄影︰罗安强

ANSONBEAN盛名之累

2020年，ANSONBEAN参加《全民造星III》赢季军，他无想过走得这么远，惟歌唱事业无起色，又忽发奇想做动作演员，怎料拍剧集《存酒人》导致左脚韧带90%撕裂；直至收到《我们不是什么》剧本，他说︰「那时我情绪低落，剧本内容令我释放，原来好多人同我一样经历难关。它给予我力量，让我不感孤单，读到结尾时感动得流泪！幸好是在iPad上看剧本，要是纸本的话肯定湿烂了！」AK比ANSONBEAN年长8岁，他以「过来人」身份解释︰「ANSONBEAN刚才那番话，说起来凝重，其实没那么严重啦！我知道他发生了什么事，我俩不会特意说太多，吃一顿饭就可以。他从来无坏念头。Talk it easy兄弟！」

AK比ANSONBEAN年长，他的经验之谈，帮助后者搣甩负面情绪。

在《我们不是什么》中，AK、ANSONBEAN演恋人，互相慰藉。

ANSONBEAN拍剧集《存酒人》致左脚韧带90％撕裂，对未来茫然。

导演邱礼涛（中）自资拍摄，《我们不是什么》有话要说。

老实人的呐喊

戏中两人受不公平对待，被标签、被期许，遂登上巴士引爆自制炸弹，累己累人，好让世人记住他们。AK「做功课」看《伊波拉病毒》、《的士判官》以捕捉小人物受社会压迫下的崩溃状态；当中主人翁，同晖仔一样，是老实人，「晖仔没有朋友，同家人关系差，离家出走。他非常需要被爱；Ike的出现令他感受到爱，就顺著感觉去走。」他重申︰「我无定义晖仔究竟喜欢男人定女人，性别不是他最先留意的事。」ANSONBEAN也未有刻意呈现Ike的女性化形象，「我只是根据角色背景去处理。Ike不被家人、社会接纳，个性自然内敛、害羞。我觉得Ike在晖仔面前会放大那种想被理解，像小朋友般渴望被保护的脆弱一面。」两人拍摄伸脷亲热镜头，抚摸重要部位，AK形容︰「事前一定担心！我直接跟导演说出内心感受，他安慰我们︰『不用紧张，我拍这些有经验，好简单』。」ANSONBEAN补充︰「我最怕是效果不自然，担心害了这出作品。」当埋位时，却没想像中困难，笑称如像比武。

AK指有些人不懂情绪管理，容易迁怒别人。

ANSONBEAN现为独立歌手，重新振作，寻找方向。

AK睇《伊波拉病毒》以掌握《我们不是什么》中，小人物受社会压迫下的崩溃状态。

《我们不是什么》中，ANSONBEAN素描了得，靠卖画揾两餐。

AK︰人人像计时炸弹

《我们不是什么》充斥愤怒氛围，有话要说，人们都像「计时炸弹」，AK︰「社会上好多人不懂得怎样释放愤怒，容易把情绪发泄在他人身上。」以戏中情节为例，晖仔、Ike被酒客歧视，打骂为「死基佬」，「情绪爆发往往源于个人不快，而非事件本身。在这样的社会气氛下，对方稍一大声，我们就成了弱者！其实，若对方无影响到自己，真的不必急于下判断。人们对事情的批判都太高敏了，往往只要观点不同就判定对错。」ANSONBEAN︰「人与人之间相处是相向的，若你当别人什么都不是时，到最后你自己什么都不是！尊重啦，这个世界没有爱，就只剩互相伤害。这部出电影是反面教材。多点包容，少点批判，世界就不会弄成这样。」AK笑称︰「ANSONBEAN是今日的MVP！」当然他们也有冲动时，AK指「停一停，谂一谂」是关键。

两人跟导演讨论，怎样令观众不单纯把晖仔、Ike看成是「杀人凶手」。AK认为戏中，观众眼中的小事，对角色来说却是一重一又一重的伤害。ANSONBEAN提到，若只看巴士爆炸和杀人事件，视点只会停留在表面；如果站在角色角度去理解，就能看到两个有血有肉的人。