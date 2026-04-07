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Cardi B前夫Offset险步队友后尘见阎王 枪击现场片段曝光警擒两疑犯

影视圈
更新时间：17:15 2026-04-07 HKT
发布时间：17:15 2026-04-07 HKT

饶舌天后Cardi B的34岁饶舌歌手前夫Offset，周一在佛罗里达州中枪，目前在医院接受治疗，发言人指他情况稳定，正接受密切观察。据指Offset在中枪前于一个赌场跟fans打招呼及拍照，之后就于荷里活的Seminole Hard Rock酒店附近被枪击。

传Lil Tjay被扣留及中枪

警方表示：「我们知道晚上7时后在代客区发生事故。周一，在荷里活Seminole Hard Rock酒店外，一名人士受了非危及生命的伤害，被送往荷里活纪念地区医院。Seminole警方已立即赶到现场，情况亦即受控，两名人士正被扣留。调查正在进行中。现场是安全的，对公众没有威胁，赌场酒店营运不受影响。」警方暂未公布疑犯身份，以及他们枪击Offset的目的。有传饶舌歌手Lil Tjay被扣留及中枪，但发言人否认，指传闻全属虚构。Offset所属组合Migos的队友Takeoff，于2022年11月中枪身亡，终年28岁。Offset与Cardi B育有3名子女，前年女方指控丈夫不忠入纸离婚，结束7年婚姻。

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