正义女神丨陈若思凭虐猫杀母「Cat」一角终有突破 30岁前夕最后一次演学生：挑战自己的极限

TVB热播剧《正义女神》自从播出后在网上掀起了热话，除了佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄和蒋祖曼的演出外，新生代演员的表现，同样备受关注，其中，现年30岁的陈若思（Amber）饰演病态少女「梁雅文Cat」，由虐杀猫后，对感化官「郑邵玲」蒋祖曼产生强烈的占有欲，继而不甘被妈妈威胁，最后亲手杀死妈妈，今次陈若思的表现得到不少赞赏。

陈若思称Cat是入行最全力以赴的角色

昨日（6日）是陈若思的30岁生日，她在IG贴上多张剧照并说：「今年最好的生日礼物，就是《正义女神》里的 Cat 这个角色，终于跟大家见面了。这是我入行以来，最全力以赴的一个角色。我不知道未来还会不会再有机会，遇到这种类型的角色。随著年龄的累积，心境也不同了，我一直都很渴望能饰演一个中学生，因为那是我已经逝去的青春。可惜，直到快三十岁，才终于等到这个机会。」

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陈若思近年参与不少剧集的演出

陈若思曾以「陈煦凝」参选《2022年香港小姐竞选》，十强止步后约签约TVB，入行初期曾主持儿童节目《Think Big 天地》和《Hands Up》，其后加入J2台成为23位J2ers之一，与何泳芍、胡美贻及廖慧仪合作拍摄真人秀节目《港女野人》，近年参与不少剧集的演出。对于今次饰演病态少女「梁雅文Cat」，陈若思说：「收到剧本的那一刻，我就清楚的意识到，这很可能是自己最后一次饰演学生角色。因此我暗暗答应自己：这一次，我一定要尽我所能、全力以赴。因为我知道，若干年后再遇到类似的角色，自己的状态和心境也未必能跟现在一样。而 Cat 这个角色带给我的心理压力，沉重得让人几乎喘不过气。作为一个把演戏当成终生梦想的人，我由衷地庆幸自己能遇上 Cat。她不只让我有机会挑战自己的极限，更让我在演技上有了明显的成长与突破。我最大嘅生日愿望，就系希望大家可以去睇《正义女神》。即使唔睇晒成套戏，都希望可以睇吓我嘅演出，我知道自己仲有好多缺点，例如把声偏高、音质不算好听，仲有些懒音。」

陈若思认真练习发声同咬字

陈若思续说：「但这些其实都是我刻意保留下来的。因为Cat 是一个只有十几岁的少女，我不想用成熟的成人声线去演绎她。小朋友讲话本来就是有点尖、有点生硬，甚至有点『难听』的。我希望尽量贴近那个年纪真实的声音状态，而不是刻意修饰成一个『好听』的成年演员。虽然有人可能会觉得我的声线从头到尾都冇太大变化，但其实拍摄期间我已经很努力去调整同改进。我知道自己的声音同懒音问题仲有好多不足之处，亦明白呢啲缺点唔系一朝一夕可以完全解决。所以我会继续保持虚心的态度，多听多学，多向专业人士请教，认真练习发声同咬字。我希望大家喺日后嘅 Vlog 或者其他作品入面，可以见到唔一样嘅我，见到我持续进步嘅痕迹。饰演Cat呢个角色，让我更加清楚自己嘅不足，亦更加明白，要成为一个好演员，需要不断努力同坚持。我会继续加油，慢慢修正呢啲缺点。亦请大家继续陪伴我、监督我，一齐见证我嘅成长。」

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