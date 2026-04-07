朱Mic丽英受邀出席《穿PRADA的恶魔2》日本站宣传 组「Cerulean小队」访问两女主

《穿PRADA的恶魔2》（The Devil Wears Prada 2）全球巡回宣传，昨日来到亚洲首站日本。两位女主角梅丽史翠普（Meryl Streep）、安妮夏菲维（Anne Hathaway）现身东京六本木出席粉丝见面活动，引爆全场尖叫。梅丽史翠普对上一次来日本宣传电影是2016年，而安妮相隔13年后再访东京。2006年《穿PRADA的恶魔》在东京首映时，只得安妮到来宣传，故是次历史性两位女主角一同现身，更显珍贵。同时，香港YouTube频道小薯茄的朱Mic、丽英也获邀亲临日本。

梅丽史翠普大爆金句

朱Mic、丽英感受《穿PRADA的恶魔2》在日本宣传的超强气氛，两人搞鬼地穿上安妮夏菲维于首集被弹的那件经典天蓝色同款毛衣，自称「Cerulean小队」。稍后朱Mic、丽英仲会访问两位女主角，敬请期待！回说活动上，当司仪问梅丽史翠普对片中那一场戏最深印象时，她即场扮思考，并爆出片中金句：「Let me think, I can’t think of anythings, so THAT’S ALL！（让我想一想，我想不到任何东西，系咁多！）」即时令现场观众疯狂欢呼。两人都对现场观众的热情感到极为感动，安妮更不断向观众以日语讲多谢，博得全场尖叫连连。

安妮夏菲维相隔13年后再访东京

当安妮夏菲维为开启新生活的人送上寄语时，她风趣地说：「我年轻的时候，觉得『对事物一无所知』是一件有些羞耻的事。其实，不知道也没关系。只要能遇到优秀的上司，且对方不刻意刁难的话，不知道是完全没问题的；而『去了解』这个行为本身，就会成为各位今后的旅程。你们将在旅程中学习并认识自己。我由衷希望大家都能拥有这样的经历。最后，祈祷大家都不会遇到坏心眼的老细。」

梅丽史翠普则幽默地抱怨道：「我有四个孩子，年龄和安妮差不多。虽然我常给他们各种建议，但他们真的只是听听而已，根本没放在心上。」这番话引起现场一阵笑声。随后她认真地表示，希望大家保持好奇心与乐观。