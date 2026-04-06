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Marf邱彦筒童年照证天生明星相 曾力压佘诗曼夺民选视后 与男友Locker恋得高调

影视圈
更新时间：22:00 2026-04-06 HKT
发布时间：22:00 2026-04-06 HKT

23岁的邱彦筒（Marf），她的童年照近日在网上疯传，引发粉丝热烈讨论。照片中，无论是抱著篮球的可爱模样，还是在沙滩上展现活泼一面的泳装照，都可见她五官精致，与现在的样貌几乎没有差别，被粉丝大赞「由细靓到大」，天生一副明星相。

Marf童年照曝光被赞由细靓到大

Marf的演艺之路始于2021年，在ViuTV选秀节目《全民造星IV》中以大热姿态夺得冠军，并以女团COLLAR成员身分正式出道。单飞不解散的她，于2023年推出个人单曲后，迅速横扫各大乐坛颁奖礼，勇夺叱咤乐坛「生力军女歌手金奖」，至2025年更首度入围「我最喜爱女歌手」五强。Marf的才华更冲出香港，不仅曾获英国传奇天团Coldplay点名担任香港演唱会的暖场嘉宾，其舞台表现更获得「歌神」陈奕迅的公开点名称赞。不久前，Marf在旺角举行的首个个人演唱会《Marf Yau “Nights like this” Live 2026》，门票火速售罄，全场爆满，再次证明了她的超高人气。

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Marf力压佘诗曼被封民选视后

在影视方面，Marf同样取得骄人成绩。在最新由网络平台「方以文一个人写光影」举办的第10届「观众在民间电视大奖」中，她凭借在剧集《哪一天我们会红》中「钱晓彤」一角的精湛演出，爆冷击败强敌佘诗曼，勇夺「民选视后」宝座，印证了其广受观众喜爱的实力。

Marf准备情侣档创业开咖啡店

在事业得意之际，Marf的爱情生活同样甜蜜，她与男友林家熙（Locker）的恋情稳定发展，爱得大方高调，两人更计划以情侣档创业，预计将投资高达七位数字的资金，开设自家品牌的咖啡店，共同打造属于他们的「咖啡王国」。

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