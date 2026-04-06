吴梓清着短裙闯足球场成景点 养伤期间专心音乐创作︰萤花女足值得一首歌

身兼歌手及ViuTV节目《足球女将2》的萤花女子足球队成员吴梓清（表妹Mona），（6日）现身九龙仔公园足球场，出席第六届「狮子会全港青少年五人足球赛2026」，担任活动大使。当表妹现身球场时，即被大批大、小球迷上前求合照，她亦有求必应，态度亲切！

吴梓清未知玩唔玩萤花S3

表妹今年3月底在足球比赛上不慎扭伤左脚，伤势严重，要即场召救护车到场送院。热爱足球的她，休息了3星期，伤患未100%痊愈，昨天她仍坚持复出，带伤上阵参加足球决赛。她表示因为落雨关系，脚上所包扎的纱布全湿透，要在中场时段重新包扎，再落场比赛。提到她昨天十分落力，表现受赞赏，她感到开心，她说︰「比赛后只脚开始痛！」会不会踢萤花 Season 3？「而家要专心养伤先，伤患系足球生涯上最大嘅困难。我钟意足球系唔会变，同埋好钟意而家呢班队友，我好想继续同佢哋踢波。」问到会否为球队作歌？她故作神秘地表示：「呢段旅程值得一首歌，大家期待一下，希望到时可以畀到大家震撼弹！」提到工作安排，表妹透露稍后继续宣传歌曲，「之前出过嘅每一首歌，等多啲人认识。始终歌手呢条路系我嘅第一位，等（脚伤）好返先再踢波，唔再任性住。」