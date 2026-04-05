黄智贤视爱犬为女儿看待 Hey Brother 5月到三藩市演出 将闭关背歌词

黄智贤今日（5日）带同7岁爱犬（Cupcake）到港台出席刘倩怡主持的宠物节目《有尾相伴》启播宣传活动。20多年来养过5只爱犬，两只已经上了天堂，问到花费在爱犬身上开支是否很大？黄智贤称，没有去计算，医疗费占支出最多，就如Cupcake平日不跳又不多运动，竟无端端断了十字韧带，需要做手术，而14岁的狗狗约4年前中了风，不单是金钱最重要是花心机和时间去陪伴，现时家中24小时由太太与家人一起照顾牠，即使约朋友晚饭也会提早于晚上9时离场回家。他表明，现在两公婆将狗狗当作是女儿看待，感到狗狗十分重要，所以现在他也变成宅男。

Hey Brother 5月到三藩市演出

虽然郭晋安离开了TVB，黄智贤经常与他打网球及，觉得郭晋安将会再拍剧，现在先休息一下打理生意，黄智贤坦言：「由于现在市道下，我于年多前也转了部头合约，现在重心转移，以组合Hey Brother身份一起登台，及以内地商演为主，若有剧拍便拍剧，没有剧拍便打理自己生意。」5月便与Hey Brother到三藩市演出，所以将会闭关背歌词，麦包（麦长青）之前曾表示有意跟Hey Brother 逐一合作开食市，黄智贤笑指，现阶段大家主要负责到麦包店内试菜，希望对方继续推出新产品，好让他们大饱口福。

黄智贤赞唐文龙够贴地

此外，另一成员唐文龙早前在地铁被网民影到，指他十分平民化没有被人认出。黄智贤感到有点矛盾，网民认出他才会影相，又怎会是认不到他呢！他也觉得唐文龙很贴地，经常分享自己在公园做运动、跑步及打功夫片段，而且十分顾及自己的身形就像年青人一样。