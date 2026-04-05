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黎彼得谈健康近况自揭「瘦到甩裤」久病未愈 再因肾脏问题入院 感激医生救命免破产

影视圈
更新时间：20:30 2026-04-05 HKT
发布时间：20:30 2026-04-05 HKT

76岁的黎彼得（Peter哥）早年曾是填词人，后来加入TVB，出演不同剧集而入屋，近年以《爱·回家之开心速递》中「豹叔」一角最令人深刻。黎彼得离巢后近年健康每况愈下，日前他与好友钟志光一同主持YouTube节目《玖噏秘笈》，节目中的他身形明显消瘦，脸颊凹陷，精神虽尚可，但憔悴模样仍令频道的忠粉留言表示关心。他在节目中谈及自己近年百病缠身，多次出入医院的经历，更感恩遇上「仁医」相助，才不至于因医药费而破产。

黎彼得自揭健康问题

节目中，黎彼得坦言自己清减不少是受「久病」所困，「仲系病紧，未痊愈。」他近年曾因流感引发呼吸困难，一度被送入深切治疗部（ICU）抢救，除了有贫血和糖尿病，肾功能指数亦偏高。他谈及近况坦言瘦到甩裤，表示当时因裤头突然松脱而现尴尬情况。

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黎彼得感激仁医助转院

黎彼得忆述，近年多次因突发状况被送往急症室。他提到早前再次因肾脏问题求医，当时他在私家医院求诊，医生看过其报告后，立即建议他转往公立医院。他解释道：「医生说我没有买保险，ICU一晚的收费就高达10万元。他很细心地为我分析肺部、肾脏的问题，最后还帮我召救护车送到威尔斯亲王医院，原因是（担心）我长住下去会破产！」黎彼得对该名医生的安排充满感激，大赞对方是「仁医」，为他节省了巨额的医疗开支。

对于外界猜测他可能因知名度而获得优待，黎彼得谦虚地否认，表示比我有名的人很多，认为自己并非甚么了不起的人物，只是普通市民，只是刚巧遇到的医生都极具医德。

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