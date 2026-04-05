《正义女神》片尾曲引网民两极反应？主唱吕乔恩大有来头曾取代炎明熹 近年受钟澍佳器重

TVB热播剧《正义女神》近日引发热议，剧情与一众演员包括佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、蒋祖曼及刘倬昕的演技都成为焦点。而近日网民讨论的另一热话，竟是与歌手吕乔恩所演唱的片尾曲《Late never denied》有关。该曲激昂的高音处理方式，让观众反应呈现两极化，有人盛赞其穿透力十足，亦有大量网民表示太吵耳。其实吕乔恩大有来头，近年更成为新一代TVB剧集歌天后。

《正义女神》片尾曲由谷娅溦作曲

《正义女神》片尾曲《Late never denied》的制作班底都是常见的音乐人，由谷娅溦作曲，江晖则担任编曲与监制，而演唱者吕乔恩更亲自为歌曲填词。尽管歌曲制作精良，但吕乔恩在副歌部分极具爆发力的高音演绎，却让不少观众表示难以接受，甚至称需要在片尾曲响起前「斗快静音」，表示被吕乔恩歌声吓到，但亦有网民力撑吕乔恩歌声有质感。

相关阅读：《正义女神》3月30日首播 佘诗曼、谭耀文、许绍雄聚焦未成年人犯罪案 1至25集足本剧情懒人包

吕乔恩是天王巨星御用和音

现年41岁的吕乔恩在音乐圈已打滚多年，拥有相当丰富的履历。她早年以和音歌手身份入行，曾为许冠杰、刘德华、张敬轩等天王巨星的演唱会担任和音，实力备受肯定。2015年，她加入乐队ZolarWind担任主音，至2018年单飞发展，近年更与TVB Music Group签约，正式从幕后走向台前。

相关阅读：正义女神丨陈炜法庭崩溃痛哭演技封神 亲送儿子入狱关系决裂网民心碎：妈咪值得一个视后

吕乔恩近年成为剧集歌天后

吕乔恩近年备受金牌监制钟澍佳器重，被封为「钟澍佳御用剧集歌曲天后」。此前，她已取代了离巢的炎明熹（Gigi），接棒主唱大热剧集《新闻女王2》的片尾曲《Crystal Clear》，而该曲的歌词正是由她所填、另外亦曾演唱《巨塔之后》插曲、《刑侦12》插曲等，以上皆为钟澍佳监制的剧集。此次再度获邀为钟澍佳监制的重头剧《正义女神》献声，足见其在监制心中的地位。虽然此次《Late never denied》的演绎方式引来不少负评，但亦有支持者认为吕乔恩的歌唱实力不容置疑，只是其独特的唱腔与剧集歌曲的传统要求有所不同。

相关阅读：正义女神丨大结局剧透慎入 「高成彬」刘倬昕恶魔之路同亲母有关 「高淑桦」陈炜大义灭亲成关键

正义女神丨陈炜出动私伙谷到尽玩床战：