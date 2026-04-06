Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

80岁富商余锦基现身娱圈聚会 身家丰厚上月卖楼再赚近2亿 弟妇系前TVB女星陈家碧

影视圈
更新时间：11:00 2026-04-06 HKT
发布时间：11:00 2026-04-06 HKT

香港足总名誉副会长兼商界名人余锦基去年搞80岁大寿，与一众好友欢聚，谭咏麟与陈百祥自传出不和后，鲜有一同现身。溥仪眼镜创办人邱子杰在社交平台分享合照，提前为温拿乐队成员彭健新庆祝77岁生日，见到甚有露面的余锦基坐在寿星身旁，如主人家一样。

余锦基面露微笑

坐在前排的余锦基穿上直纹衫，罕有地没戴其标志性礼帽，虽然已年届八旬，但余锦基与众人一同竖起拇指，面露微笑，精神状态看来相当饱满。只是对比过往，余锦基的身形似乎显得消瘦，其状况引起讨论。在邱子杰曝光的合照中全男班出席，除「寿星仔」彭健新外，还有谭咏麟、钟镇涛、曾志伟、李克勤等。邱子杰留言：「祝健仔生日快乐，『年年有今日、岁岁有今朝』！」

相关阅读：余锦基沽九龙塘大宅劲赚近2亿 持货逾半世纪升值253倍

余锦基大屋持货逾半世纪

余锦基早前被爆成功出售持货逾半世纪的大屋，位于传统富豪地段九龙塘渭州道8号的独立屋，建有一幢4层高的洋房，实用面积约8,227平方呎，附设有两个泊车位，有指当年以75万元购入。最近有指余锦基以天价1.9亿元出售，大赚约1.89亿元，独立屋升幅高达253倍。此外，余锦基的胞弟余锦远为前TVB艺人、《娱乐新闻眼》主持陈家碧的丈夫，二人育有两个女儿。

相关阅读：余锦基80大寿群星到贺！谭咏麟陈百祥翻脸后终极同台  叻哥台上藐嘴斜啤校长 影帝台上嘟嘴送礼 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
7小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
6小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
22小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
18小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
4小时前