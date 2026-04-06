80岁富商余锦基现身娱圈聚会 身家丰厚上月卖楼再赚近2亿 弟妇系前TVB女星陈家碧

香港足总名誉副会长兼商界名人余锦基去年搞80岁大寿，与一众好友欢聚，谭咏麟与陈百祥自传出不和后，鲜有一同现身。溥仪眼镜创办人邱子杰在社交平台分享合照，提前为温拿乐队成员彭健新庆祝77岁生日，见到甚有露面的余锦基坐在寿星身旁，如主人家一样。

余锦基面露微笑

坐在前排的余锦基穿上直纹衫，罕有地没戴其标志性礼帽，虽然已年届八旬，但余锦基与众人一同竖起拇指，面露微笑，精神状态看来相当饱满。只是对比过往，余锦基的身形似乎显得消瘦，其状况引起讨论。在邱子杰曝光的合照中全男班出席，除「寿星仔」彭健新外，还有谭咏麟、钟镇涛、曾志伟、李克勤等。邱子杰留言：「祝健仔生日快乐，『年年有今日、岁岁有今朝』！」

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余锦基大屋持货逾半世纪

余锦基早前被爆成功出售持货逾半世纪的大屋，位于传统富豪地段九龙塘渭州道8号的独立屋，建有一幢4层高的洋房，实用面积约8,227平方呎，附设有两个泊车位，有指当年以75万元购入。最近有指余锦基以天价1.9亿元出售，大赚约1.89亿元，独立屋升幅高达253倍。此外，余锦基的胞弟余锦远为前TVB艺人、《娱乐新闻眼》主持陈家碧的丈夫，二人育有两个女儿。

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