晚安莉莉演出遇器材故障 晒两大执生能力 Sinnie因病缺席阿妹舞台剧

乐队晚安莉莉昨晚（4日）为「CON-CON HONG KONG 2026」演出，晚安莉莉在演出时突然有器材发生事故，工作人员花了数分钟都未能解决，最终晚安莉莉在没有program的情况下继续演出，幸好未有受太大影响。

晚安莉莉望在更大场馆举行个唱

主音之一阿鸡笑指因此事发掘到大家两个能力，第一是音乐能力，原来在没有program的情况下，队员的声音是非常清楚，其次是应变能力，笑指大家之后可构思开talk骚，另一主音Sinnie（吴倩怡）在救场期间不时与观众说话免得冷场，但由于即场临时发挥，有时也不知说甚么，笑指幸好队员多，可帮忙分担，又说很珍惜在亚洲博览馆的演出，指平时做校园巡回，就算有同样事情发生会不理照唱，很少犹豫，但今次在一个很大的舞台演出，大家都希望做到最好，想尽力抢救，无奈硬件问题救不到都无办法，「我好紧张，同他们讲不如甩左直接唱，都惊要清唱，不过队友都会弹的。」阿鸡又特别感谢今晚的客席鼓手Ande，因原本的鼓手小伍跟了姜涛做巡回演唱会，感谢Ande仗义帮忙，赞他应变得很好。他们透露将于5月到日本演出，演出场地虽是一间live house，但很多著名日本乐队都是从这间live house发围，笑言晚安莉莉都要从那里发围，而他们都希望能在更大的场馆举行个唱。

Sinnie传讯息给阿妹：good show

另外，讲到Lolly Talk队友阿妹（黄敏荞）近日演出独脚戏舞台剧，Sinnie表示本来已约好阿蛋前晚一起去支持，但因有少少不舒服最终都是无去，「她好早之前已叫我哋报名去睇，我知道自己不舒服时都有传讯息给她，叫她good show，睇下之后有无缘再去睇。」并谓自己之前演过音乐剧《爱登士家庭》，剧中有很多演员，与阿妹的独脚戏很不同，指她一个人演出更难，觉得她非常犀利。