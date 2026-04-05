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林晓培个唱 Sammi抱病撑场合唱《娃娃看天下》 Shino感动：见到佢我脚软

影视圈
更新时间：12:45 2026-04-05 HKT
发布时间：12:45 2026-04-05 HKT

林晓培（Shino)昨晚（4日）在香港伊利沙伯体育馆举行《林晓培心动座标演唱会-香港站》，她在台上讲述，多谢香港为她在2013年制作及推出了人生第一张发烧碟，场边有粉丝即高举她这张黑胶碟，Shino即场为这位粉丝的唱片签名。当她与台下观众大合唱一曲《那又如何》，Shino眼湿湿，之后她说：「不要哭，今天不能哭！」即抹去泪水继而唱出一曲《不哭》。

林晓培会支持Sammi启德演唱会

这晚Sammi（郑秀文）担任嘉宾，在嘉宾出场前Shino表示，上次在香港开骚是14年前的事，那时候很想有一件事可以发生，因为时机问题没有有机会，她说：「我们要相信盼望的能力，要勇敢地盼望、勇敢地相信，这次我见到她，我双腿发软。」Sammi走到台上与她合唱《娃娃看天下》，Shino见到Sammi又惊又喜不敢接近，唱了一阵子才敢靠近Sammi，当唱完之后Shino即开心得像少女般在台上跑，更说：「我头晕！」Sammi表示，大概一个月前看到她的访问，「很希望我来你的演唱会，我看到后非常感动，因为很少歌手会公开邀请我，当时见到真的很感动，很想亲自来支持你，知你已多年没有在香港开骚，今天我来到，你一定很开心。」Shino表示，不知道有什么厉害的广东话可以形容。Sammi继而指出，原本《娃娃看见下》会一直唱下去，但因为自己的鼻窦炎发作，要唱完整首歌有点难。Shino非常识做，即时为Sammi宣传七月启德演唱会，她表示，届时自己也会到场支持，但不说给大家知是那一场。

林晓培因歌迷忍不住流泪

Encore环节，Shino送上一曲《黑天鹅》，「台下好正，点解你们唱歌咁大声？」她形容大家的声音就像海啸一样涌入她心内，她开始哽咽，并感谢一切的安排，让她可以在香港唱歌给大家听，她说：「这演唱会是我生命中重要的转捩点，我看到你们现在的样子，想起我们刚认识的时候，现在大家带小朋友来看，我只有一条路就是继续唱下去，因为我太爱你们，所以我没办法拍拖，只因我没法钟情。」之后她抹去泪水唱出最后一曲《心动》。受访时她表示，几次抹泪水是因为被台下观众唱得那么大声而吓坏，她说：「咪在我手上，但我输了，大家真的很劲，我17岁开始唱歌从未被台下观众唱歌而吓到，这是第一次，真的很感动，更感动的是他们带小朋友来看。」问到Sammi因病导致二人唱得那么少会否感到可惜？Shino表示，大家真的不知道， Sammi来到时完全出不到声，真心的，是她的粉丝也不想她那么辛苦，因为她应承及答应了来所以坚持，Shino说：「因为她真的很辛苦，我说那就唱一点点吧！真的很不舒服，她还有其他工作，其实很感恩她来我已经疯掉，她来时电梯很多人涌出来，有人说Sammi来了，我即时腿软，（与Sammi合作完现在的感觉怎样？）现在感觉7月一定要有门票看她的演唱会，给我一张便好了。哈哈！」

此外，这次Shino练了五首广东歌，她觉得广东话真的非常难，又怕因为唱得不好而丢脸，真的很多谢冼靖峰教导广东话。Shino这次事隔14年在香港开唱，她表明，下次不会等到14年后再开，因为人生有几多个14年，只要大家愿意她便会来。

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