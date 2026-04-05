前TVB女星𡃁妹李绮雯过大礼海味堆满屋 下月办海外婚礼 与健美先生梁恺杰订婚5年终结婚

前TVB女星、41岁「𡃁妹」李绮雯与香港健美先生及星级健身教练梁恺杰（Ocean）拍拖多年，早在2021年已经订婚，但二人的婚礼一直拖延，直到去年6月才晒出婚纱照，以「Mr & Mrs Leung」互称。近日李绮雯终于倒数婚期，将于5月23日举行婚礼，并在社交平台分享过大礼画面，排场未算奢华却胜在实用。

李绮雯做足传统仪式

从李绮雯昨日（4日）在IG限时动态曝光过大礼的照片及影片，传统仪式一丝不苟，当中一座「金玉满堂」的大金器，分量十足最为瞩目。而桌上摆满各式各样的传统礼品，包括大大块的名贵海味、一整排的花胶、多盒中式嫁喜礼饼，以及数十个用红色和金色包装、堆成小山的过大礼礼篮，充满喜庆气氛。李绮雯与未婚夫Ocean站在堆积如山的聘礼后面合照，险些被遮住。

早前李绮雯与未婚夫曾到日本拍摄婚照，曾转发照片，曝光疑为两人的海外婚礼地点。据婚礼策划公司的帖文，表示：「特别感谢李绮雯Marine & 梁恺杰Ocean 100%信任选择」，当中提到「对于香港人『日本』已成为海外婚礼的首选」。

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李绮雯透露待嫁心情

李绮雯与未婚夫Ocean标注在横滨，文中提到婚礼场地邻近东京的横滨港未来区，名为「Bayside Geihinkan Veranda Minatomirai」的特色教堂，具有地区特色的复古工业风，将美式红砖风格与港湾景致完美融合，全景落地玻璃窗、复古工业风金属结构与红砖，打造出粗犷与精致并存的独特婚礼空间。李绮雯早前表示距离婚礼只余三个月，只是「好似咩都未准好咁嘅？开始有啲紧张」，透露待嫁心情。

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