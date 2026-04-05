Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB女星𡃁妹李绮雯过大礼海味堆满屋 下月办海外婚礼 与健美先生梁恺杰订婚5年终结婚

影视圈
更新时间：14:00 2026-04-05 HKT
发布时间：14:00 2026-04-05 HKT

前TVB女星、41岁「𡃁妹」李绮雯与香港健美先生及星级健身教练梁恺杰（Ocean）拍拖多年，早在2021年已经订婚，但二人的婚礼一直拖延，直到去年6月才晒出婚纱照，以「Mr & Mrs Leung」互称。近日李绮雯终于倒数婚期，将于5月23日举行婚礼，并在社交平台分享过大礼画面，排场未算奢华却胜在实用。

李绮雯做足传统仪式

从李绮雯昨日（4日）在IG限时动态曝光过大礼的照片及影片，传统仪式一丝不苟，当中一座「金玉满堂」的大金器，分量十足最为瞩目。而桌上摆满各式各样的传统礼品，包括大大块的名贵海味、一整排的花胶、多盒中式嫁喜礼饼，以及数十个用红色和金色包装、堆成小山的过大礼礼篮，充满喜庆气氛。李绮雯与未婚夫Ocean站在堆积如山的聘礼后面合照，险些被遮住。

早前李绮雯与未婚夫曾到日本拍摄婚照，曾转发照片，曝光疑为两人的海外婚礼地点。据婚礼策划公司的帖文，表示：「特别感谢李绮雯Marine & 梁恺杰Ocean 100%信任选择」，当中提到「对于香港人『日本』已成为海外婚礼的首选」。

相关阅读：40岁前TVB小花男友求婚4年仍未结传婚事「挞Q」  发文3字交代二人最新关系发展

李绮雯透露待嫁心情

李绮雯与未婚夫Ocean标注在横滨，文中提到婚礼场地邻近东京的横滨港未来区，名为「Bayside Geihinkan Veranda Minatomirai」的特色教堂，具有地区特色的复古工业风，将美式红砖风格与港湾景致完美融合，全景落地玻璃窗、复古工业风金属结构与红砖，打造出粗犷与精致并存的独特婚礼空间。李绮雯早前表示距离婚礼只余三个月，只是「好似咩都未准好咁嘅？开始有啲紧张」，透露待嫁心情。

相关阅读：40岁前TVB女星健身室发生意外惊见一手血 「豆腐人」体质曾拍节目导致肌肉筋膜撕裂

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
5小时前
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
5小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
3小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
15小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
15小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
19小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
谷娅溦退出《中年好声音4》评审团 网民反应两极 接任人选引发热议
影视圈
2026-04-05 12:00 HKT
六合彩复活节金多宝将于今晚（4日）搅珠。资料图片
六合彩｜8000万复活节金多宝搅珠结果 头奖一注中幸运儿擸8114万 齐来对冧巴 !
社会
2026-04-04 21:33 HKT