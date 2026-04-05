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77岁许冠杰现身大马寸步难行 一原因需旁人搀扶 圆润混血老婆黐到实

影视圈
更新时间：10:00 2026-04-05 HKT
发布时间：10:00 2026-04-05 HKT

现年77岁的「歌神」许冠杰（Sam）入行超过60年，至今依然对音乐充满热诚，魅力未减。近日，他飞往马来西亚举行演唱会，所到之处均掀起热潮，受到当地歌迷的疯狂欢迎，场面墟冚。许冠杰于马来西亚曾受大批歌迷「冲击」而需大批工作人员搀扶，另外许冠杰和爱妻Rebecca Fleming（Rebu）亦贴身随行，曝光了最新状态。

许冠杰和爱妻恩爱如初

许冠杰日前甫抵达马来西亚机场，已获大批歌迷热情接机。他与结婚超过半世纪的美菲混血儿太太Rebu一同乘坐机场专车，两人全程紧紧靠在一起，Sam更不时向沿途的粉丝挥手示意，亲切友善。虽然年届77，但许冠杰面对热情歌迷依然精神奕奕，身体硬朗。

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许冠杰和爱妻恩爱如初

当他抵达排练场地时，现场守候的歌迷情绪更为高涨，一拥而上，渴望与偶像近距离接触。场面一度混乱，粉丝不断推撞，许冠杰需在多名工作人员及保安的开路与搀扶下，才能艰难地步入会场，足见其惊人的人气。许冠杰于过程中举步维艰，但他已年近八旬，于推撞下仍然企得稳已很难得。在演唱会上，许冠杰活力不减当年。他身穿型格的表演服，在舞台上挥洒自如，献唱多首经典金曲，歌声嘹亮，水准极高，让台下歌迷听出耳油，沉醉其中。

许冠杰太太身材圆润有福气

这次大马之行，除了歌迷的热情，最温馨的画面莫过于许冠杰与太太Rebu的互动。两人结婚逾50年依然恩爱如初，在机场时Rebu一直紧靠在老公身旁，脸上挂著和蔼可亲的笑容。虽然Rebu身材较为圆润，但其圆圆的面孔红光满面，气息极佳，看起来充满福气，默默在背后支持著这位乐坛巨星。

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