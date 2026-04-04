卫诗雅愧对医生丈夫公开道歉 家庭与事业并列首位重新考虑生育大计

卫诗雅（Michelle）去年凭电影《破·地狱》首度封后的，事业攀上高峰，爱情亦同样得意。卫诗雅入行17年一直将事业放在首位，近日接受商台《星光背后》专访时，罕有地大谈与医生老公周祉安（Kenley）由相识到结婚的甜蜜点滴，惊爆老公在求婚当日，自己因过于投入角色，竟一度为此发脾气，事后让她愧疚不已，并在节目中公开向老公道歉！

卫诗雅认定老公是终生伴侣

被问到为何认定对方是终生伴侣，卫诗雅指老公最令她欣赏的，是他处理她情绪的能力。「我系演员，情绪好易波动，」她说，「氹我笑好易，但令我由嬲变返平伏就好难。」她形容老公不会花言巧语，而是会理性地分析问题，梳理她的情绪，让她很快能平复下来。「同佢一齐，我发嬲状态维持好短，就令我觉得，就系呢个人。」

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卫诗雅与医生老公周祉安奇妙缘份

卫诗雅与医生老公周祉安相识三周年，原来二人在正式见面前，早已埋下奇妙的缘份。卫诗雅忆述第一次「听闻」老公的名字，是透过一位艺人朋友。那位朋友做完一次紧肤疗程后效果极佳，卫诗雅也想预约，却被告知那位甚「寸」的医生档期极满，要等足三个月。第二个缘份则更为神奇。最近，她与老公结伴返回母校上水官立中学，并与中学老师合照。没想到，老公竟突然对著老师大叫其名字，惊讶地说：「吴宗强，你教过我中文㖞！」原来，老公虽然是男校圣类斯中学毕业，但这位老师亦曾任教过他。卫诗雅直言，得知这段渊源后，令她「起晒鸡皮」，感叹缘份的奇妙。卫诗雅形容老公追求她时极度浪漫，不但会写诗，更会拍摄弹琴影片传情。

卫诗雅重新考虑夫妻的生育大计

不过，当谈到求婚一刻，卫诗雅却充满愧疚。在她40岁生日当天，老公悉心安排了一场惊喜派对，邀请了她所有家人及挚友，并在众人面前跪地求婚。然而，当时的卫诗雅正为《破·地狱》备战，情绪完全沉浸在角色中。她坦言当下的反应是「懵懂又忟憎」，更忍不住想：「你明知我日日练挥剑，日日背对白，你知唔知咁会影响我角色情绪？」这份事业心重的不快，甚至导致二人回家后发生争执，令老公非常难过。卫诗雅对此深感后悔并在节目中公开道歉：「以前我摆事业太前，我要喺度同佢讲声对唔住，令佢有一个唔好回忆。」她坦言，现在的人生排序已经改变，老公与事业已是「并列」第一，她更透露，感受到老公想有下一代，原本没有生育计划的她，现在也会重新考虑，希望能与挚爱的人生走入另一阶段。

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