林智乐《正义女神》出场仅两集即被扑死 想突破「惨死」惯例 陈若思曾拍微短剧自嘲国语唔够标准

林智乐今天（4日）出席《正义女神》「言官有约 正义茶聚」，他在《正义女神》中是少年犯及被害者经历很惨，只在两集之中出现，出场便被扑死，他解释因拍剧期间刚好遇着要到内地演出《声生不息》导致档期迁就不到。问他经常在剧中都是演一些惨死角色？林智乐承认，拍摄剧集《回归》是跳海死、《非常检控观》跳桥落海，海中还有很多曱甴，这次在《正义女神》被扑头及被泥埋，幸而这次剧组用新鲜的泥，他笑言：「我也想突破拍剧要惨死这惯例。哈哈！」

陈若思剧中要「杀猫」

陈若思指，剧中她的故事还未播出，建议大家做好心理准备，她更在网上不时透露自己在剧中的案例是很恐怖，角色很变态，也有很多人说不够胆看她剧中的案例，因为她的案例是杀猫，问到怕不怕关爱宠物的人看过剧后憎你？陈若思坦言：「真的非常无敌超级惊，希望大家知道这是戏剧效果不要太认真。」饲养了狗狗的她被问到，可会带狗狗一起拍戏？她笑指，不会，因为猫较为静态容易拍摄，但狗较为活跃难于控制拍摄，更笑言：「若然带狗狗拍摄这剧，我怕拍完之后狗狗不敢再跟我一起住。」问到可有兴趣拍摄微短剧？陈若思表示，之前拍摄过一套，建议大家想看搞笑剧便看她那套《天选之子的烦恼》微短剧，不过拍过那次之后并没有再获邀请，她笑指，可能是自己的国语不够标准。