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刘颖旋超低胸战衣骚「最强Body」  「双手一夹」丰满上围夺衣而出  靓到发光似钻石

影视圈
更新时间：19:00 2026-04-04 HKT
发布时间：19:00 2026-04-04 HKT

TVB上位花旦刘颖旋（Tiffany）自2016年参选香港小姐夺得亚军及最上镜小姐后，便因其高䠷的模特儿身材和健康性感形象，被粉丝封为「最强Body」。虽然近期在萤幕前稍微收敛性感，她近日终于在社交平台（IG）上发放福利图，让粉丝眼睛大吃冰淇淋！

刘颖旋颜值巅峰

从最新发布的照片中可见，刘颖旋状态大勇，颜值更胜巅峰时期。她化上精致妆容，配上一头浪漫的长曲发，无论是回眸甜笑，还是对著镜头展露灿烂笑容，一颦一笑都散发著自信光芒，极度吸睛，完美地展示了她阳光女神的魅力。

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刘颖旋一夹上围几夺衣而出

此次刘颖旋身穿一套银色闪烁的「性感战衣」，挂颈式深V领的剪裁，将她玲珑浮凸的骄人身材发挥得淋漓尽致。其中一张照片，刘颖旋双手一夹，丰满的上围几乎要夺衣而出，画面极其震撼，充分展现了她「最强Body」的称号绝非浪得虚名。此外，战衣的高衩设计亦恰到好处地骚出她引以为傲的极修长美腿，整体造型既高贵又不失性感。

刘颖旋如钻石闪闪发光

一系列美照引来大批粉丝和网民赞好，纷纷留言大赞她的身材与美貌。有粉丝更兴奋地留言道：「好似粒diamond」，形容Tiffany在闪亮战衣的衬托下，就如一颗璀璨耀眼的钻石，光芒四射。

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