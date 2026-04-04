陈慧琳推「好好放松」系列作品 盼为听众以音乐减压 忙碌生活中找片刻宁静

港乐天后陈慧琳将加盟音乐平台的「声波疗愈法（Sound Therapy）」推出全新「好好放松（Relax）」系列作品，旨在以音乐助力减压、舒缓焦虑、改善情绪。

陈慧琳「好好放松（Relax）」系列包含8首歌

陈慧琳「好好放松（Relax）」系列包含以下曲目：《爱到猝死》、《空间感》、《永远相信》、《也许我一直不懂爱情》、《鸣谢你而不想说后悔》、《延期》、《答应你会幸福的》以及《做自己的太阳》。负责人表示：「陈慧琳长期以来在华语听众心中占据著独特地位。她的音乐将说明人们放松身心、减轻压力、改善情绪。我们期待这份音乐能够触达新的听众，也为他们提供一个全新且有意义的方式与她的音乐产生共鸣。」

陈慧琳盼听众身心得疗愈

陈慧琳表示：「我很开心我的歌能够成为『声波疗愈法』系列的一部份。音乐一直以来都是我生活中不可或缺的一部分，会带给我很多快乐和慰藉。希望我的这些作品能够说明大家在忙碌的生活中找到片刻宁静，减轻压力，放松心情，让身心都得到疗愈。」陈慧琳的作品以温暖的旋律与感染力著称，天然契合身心健康场景，让听众以熟悉而焕然一新的方式，在她的音乐中获得身心疗愈。