「大佬B」吴志雄内地登台遇袭？ 遭狂迷拉扯失平衡一举动现霸气

在经典电影《古惑仔》系列中，以「大佬B」一角深入民心的资深演员吴志雄，近年将事业重心转往内地，在饮食界大展拳脚，又接酒吧登台演出，人气不减当年。近日网上流传一段影片，见到吴志雄登台期间与观众互动，却被过于热情的观众拉落台，画面惊险。

吴志雄惊险一瞬间

从网上流出的影片所中，吴志雄日前到夜场登台，投入演唱期间，吴志雄一度走到舞台边缘，试图与台下观众作近距离互动。不料有观众突然情绪激动，伸手紧捉住吴志雄的手臂，看起来力道不少，让吴志雄瞬间失平衡，整个人侧身向前倾斜，场面一度紧张。

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吴志雄临危不乱，在一轮拉扯，加上保安协助下，迅速稳住身形，并奋力挣脱观众的纠缠。吴志雄重获自由后，即转头怒视观众，似乎对观众的热情举动，闪过一瞬间的不满，令他濒临发火边缘。

吴志雄曾投资失利

吴志雄入行多年，曾因电影名利双收，却在投资上不幸失利，早年在内地的五间餐厅全数倒闭，亦因要偿还开餐厅的债务，令吴志雄要积极登台吸金，有指曾在一年间演出多达120场演出，为吴志雄解决财困。

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