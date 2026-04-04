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《大蒙》香港举行首映 柯炜林为演老兵晒灯变黑 兑现承诺包场回馈观众

影视圈
更新时间：11:49 2026-04-04 HKT
发布时间：11:49 2026-04-04 HKT

由柯炜林主演台湾电影《大蒙》，昨晚（3日）在「第五十届香港国际电影节」举行首映，扮演由广东流落到台湾老兵的柯炜林，笑言自己国语标准，但导演要求他要讲得不纯正，于是找来爸爸讲国语，从中聆听对方讲出不纯正国语去学习，戏中的他还会讲有山东、台语及广东话粗口。

柯炜林有游子归来的感觉

提到戏中外省车伕造型，柯炜林透露专登晒灯令皮肤变黑去演出，继而利用美术特殊效果粉方面配合角色，谈到该片在台湾赢得不少口碑，问到可有令他增加工作。他直认不讳，其中有电影工作洽谈中，并对该片在香港上映会期待票房成绩，又透露该片已上映优先场及口碑场次，以及有不同机构包场观看。提到优先场入席率不俗，柯炜林坦言好开心，因为自己也很喜欢这部电影作品，希望能够带来香港给观众入场观看。他说：「有一次喺台南时突然间谂唔知有无机会部戏嚟到香港呢？今次在电影节放映都觉得有点感慨，终于『游子归来』。」他又指不排除会即兴入戏院观看视察观众反应。

柯炜林包场请睇戏

另外，提到柯炜林曾承诺前往台湾观看过该片的观众，若然香港上映，他会包场请睇戏。柯炜林表示在本月11、12日包场回馈飞往台湾入场观看该片的观众，截止报名在本月4日中午12时。

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