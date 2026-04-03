罗启豪与谭辉智开骚密密练舞 封拍档为谐星舞王 王郑浚仁6月开演唱会想请「中声家族」任嘉宾

罗启豪、王郑浚仁等今日（3日）现身荃湾出席复活节新歌宣传活动，吸引了大批粉丝到场支持。提到罗启豪与师弟王郑浚仁同样是今年6月举行演唱会，王郑浚仁表示只知道定在6月举行，但未有确实日子。至于场地方面，他亦表示暂时未知，一切等公司安排。

王郑浚仁想跳唱《对你爱不完》

问王郑浚仁想在哪一个场馆开Show？他说：「对我嚟讲香港好多地方都好好，音响又好正，但我野心唔大，第一次个场细啲都OK！」又直言喜欢跟粉丝近距离互动，所以细场比较合心水。他亦希望可邀请「中声家族」担任嘉宾，称自己跳舞Ok的黄郑说：「我之前喺《中3》有跳过《对你爱不完》，希望届时可再跳。」

罗启豪、谭辉智将密集式排舞

将在6月与谭辉智在红馆合作举行演唱会的罗启豪，透露现时已定好了大概的歌单，笑言自己要记好歌词，透露即将全情投入密集式排舞，身旁的王郑浚仁笑言：「好期待睇两位跳舞！」罗启豪说：「排舞老师讲过，我哋系需要跳100小时，应该系加埋排舞时间，虽然跳舞唔系我强项，我同辉智好努力咁营造一种出到嚟会好有娱乐性嘅 Style。」他亦透露今次演唱会有很多歌，大家都未唱过。问到他跟谭辉智谁是舞王？罗启豪笑言两人风格不同，并指对方是谐星的演绎方式。



