戴祖仪新剧排住队出街 望能7度入围飞跃奖 演舞台剧邀周嘉洛上台壮胆

戴祖仪、罗启豪、王郑浚仁、曹越、陈俞霏、刘晓昆、钟凯莹、以及组合CLS（陈溢光、善玥溢、李创伟）等，今日（3日）齐齐现身荃湾出席复活节新歌宣传活动，吸引了大批粉丝到场支持，现场一众歌手及组合除了各自献唱之外，亦跟粉丝近距离接触玩游戏，场面十分热闹！

戴祖仪邀吴若希、黄宗泽捧场

提到近期戴祖仪频频现身公开场合，继煮食节目《轰炸味蕾的厨房》、新剧《正义女神》、推出新歌《成长是个陷阱》以及舞台剧《Nancy恋噏Show》演出等，她表示十分感恩，并开心分感受：「昨日完成了第一场舞台剧演出，非常之顺利，自己谂返琴晚瞓觉都有笑出嚟。见到现场观众的反应都好开心，感动位亦见到观众有喊。」她亦邀请了周嘉洛、蒋祖曼和陈晓华等三位圈中好友来捧场。戴祖仪笑言在互动环节中特意邀请嘉洛上台壮胆：「因为系第一场，自己都想有返啲安全感，所以揾咗个熟啲嘅周嘉洛上台俾安全感我（唔怕佢上嚟捣乱？）佢话为咗我有克制住自己，唔想抢咗我风头，所以我都好多谢佢，佢上到台真系好冷静嘅。」充满信心的她表示稍后会邀请吴若希、蔡洁、邓智坚、监制兼导演钟澍佳、黄宗泽、黎诺懿等前辈兼好友来捧场。

戴祖仪、罗启豪、王郑浚仁以及组合CLS(陈溢光、善玥溢、李创伟）等，今日（3日）齐齐现身「Citywalk 荃新天地× TMG复活节新歌巡礼」。

戴祖仪希望今年能7度入围飞跃奖。

周嘉洛、蒋祖曼和陈晓昨日捧场Joey的舞台剧。

戴祖仪想开演唱会

问到最近会否很忙？戴祖仪表示这个月有好多作品出街，所以现在不算最忙，并指过往试过一个月有3套剧同一时间拍，经常要在皇岗、机场、香港几边走，更直言当时是自己入行最攰的一个月。对于今年会否大机会获得飞跃进步奖？好说：「嚟紧年尾系等出道第8年，如果入围飞跃今年会系第7年，除咗第一年冇入围，所以我觉得入围已经好好，大家见到我有作品。」她亦笑言自己要求幕后团队不用拆去banner，第二年可以再用，不要浪费，要环保。问到今年会否有信心获奖？她说：「希望越大，啷啷（失望）越大，平常心啦！可能今年最佳女主呢……哈哈！讲笑啫！我都冇做主角。」提到她的新歌《成长是个陷阱》是她中六时期创作的第一首作品，问到为何现时才推出？她认为每首歌都有它的「命」，但一直被遗忘，直至早前拣歌的时候自己再建议给大家，才有机会面世。对于唱片公司师弟们「爬头」举行演唱会，戴祖仪坦言自己都想，亦笑言要找投资者。