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NCT Mark突宣布退团 撰写亲笔信感谢队友：这份情感是最宝贵的资产

影视圈
更新时间：22:45 2026-04-03 HKT
发布时间：22:45 2026-04-03 HKT

韩团NCT成员Mark今日宣布将于8日离开效力10年的SM娱乐，并会退出NCT、NCT 127及NCT Dream！SM娱乐指NCT127会以7人体制继续活动，NCT Dream则以6人姿态活动。

Mark心中有一个梦想

Mark亦撰长篇亲笔信向fans交代，表示：「2016年4月9日我从NCT U出道，到了2026年4月，不知不觉已经过了10年的时间，我知道很多从我还是练习生时期已支持我的Czennies（粉丝暱称），喜欢我超过10年，我在过去10年真的感到很开心。」他又提到消息虽然令很多人感到惊讶，但心中一直有一个梦想，「我梦想着只带着一支结他到处旅行，作街头表演，我非常喜欢用英语写作，我甚至想成为一名作家。我太年轻了，无法完全清楚地理解那个梦想，也无法在脑海中完美地想象，但由于我喜欢音乐和舞台，14年前，我在加拿大参加了试镜，在SM，我第一次作为NCT的一员开始了我的音乐之旅。」

Mark想到队友就想流泪

他再提到透过NCT，他感受到天空、土地、海洋及群山最美好的一面。他坦言想到队友就想流泪，这份情感是他人生最宝贵的资产。MARK最后写下：「我想让大家知道，我做这个决定并非为了好玩，我会非常努力地让这一切变得有意义。」NCT 127将改为以Johnny、泰容、悠太、道英、在玹、廷祐、楷灿组成的 7 人体制，NCT DREAM则将改为以 仁俊、Jeno、楷灿、渽民、辰乐、志晟组成的 6 人体制。

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