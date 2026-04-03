AK 商台宣传新歌为「生粉」签名签足45分钟 MIRROR今年推出2首团歌 预告再与Ian合作：大家期待丨独家

MIRROR成员江爗生（AK）今日（3日）到商台宣传今年第一首新歌《揽紧处理》，近百生粉（粉丝暱称）在门外等候，约下午12点10分，AK乘7人座驾到达，身穿「做乜揽」T恤的AK落车后即不停向生粉打招呼。

AK不介意祼露

AK在接受电台访问时指新歌属甜蜜方向，稍后也会以不同感情生活做主题出歌，又笑指录《揽》时被叫要唱得sweet啲，自己有不开心时通常对爱犬揽实处理，至于歌曲则会在明天首唱。AK透露今次MV中的车是由Dear Jane成员Jackal借出，不过拍时车头冚被自己身上的窝钉整花，令他觉得好惊。对于MV中与女主角有不少亲热场面，AK指生粉这次没投诉，大概因觉得他已大个仔，又笑言可能因电影《我们不是什么》尺度更大，故认为MV是前菜，又透露见导演倾剧本时已表明对亲热戏是真紧张，但自己已接了会尽力做，也不介意祼露，拍时也舒服，同陈毅燊也夹得开心，所以冇压力，若是女演员反而更尴尬，而最后该场戏拍了3、4次就完成。

AK计划出国语歌

AK又指今年除了有电影外还会有舞台剧，在6月舞台剧前会再推出新歌，也计划出国语歌，对于MIRROR的工作，他指会有骚在年尾及有两首新团歌，分别是一首快歌与一首慢歌，自己已录了快歌，稍后也将会录慢歌部份，又透露MIRROR新歌将在下月会推出，而自己也期待Fing小组会再有合作之余，与Tiger也想与天衡另组夹band的「兴趣小组」，又笑指他们的WhatsApp群组名称叫「TAT」，他谓完成明天的表演后，与「TAT」努力去造歌，希望可以成事，因为自己也很期待。

AK踩石壆为生粉签名

提到2026愿望，AK希望在音乐上有多点创作，因感到有成功感，自己亦享受写的过程，至于何时跟Ian 再合作，AK坦言唔难等，之前与对方倾了电话，所以大家可以期待。对于与谢君豪、葛民辉等一起演出的舞台剧《魔幻时刻》，AK指今年1-4月要拍剧和拍戏，时间非常不规律，日夜颠倒，也过够这种浪子的生活，认为冇脚雀仔虽停一停，想好好地排剧，自己也庆幸跟这些前辈合作。AK离开商台时，他亦非常宠粉，为门外等候的生粉签名，期间更踩上石壆，签了约45分钟后AK才离开，而离开前他也多谢大家。