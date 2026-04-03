Win想挑战变态角色 自爆曾来港拜观音求财 恨举行香港粉丝聚会

泰国男星Win（Metawin Opasiamkajorn）获邀担任《第五十届香港国际电影节》「亚洲大使」，近日来港出席一个校园讲座，与学生们分享演戏经验。他早前在社交平台分享与家人合照，网民大赞他的姐姐和弟弟很上镜，他笑指姐姐对入行无兴趣，反而20岁弟弟已入行，两兄弟更曾在一部剧集中演同一角色。文、图：黄佩丽

Win赞袁澧林亲切健谈

Win近日来港与袁澧林出席一个校园讲座，与学生们分享演戏经验，透露与袁澧林第一次见面，赞她很亲切健谈又漂亮，期望日后有合作机会。Win表示在讲座有不少学生提问，觉得最有趣的问题是问他如何挑选剧本，笑谓粉丝平时不会这样问，他表示挑选剧本最重要是故事吸引，如对故事没有感觉就不会再继续，其次是故事要有转折点，剧情令观众有惊喜，透露最想尝试演坏人，性格扭曲的变态或残障人士都是他想挑战的角色。Win多次来港，也曾在香港拍剧，他指那次到大澳拍摄的感觉很新鲜，因以往来港都是在城市中游览，很少去离岛和郊区，大澳给他的感觉很传统，与城市生活很不同，也趁机品尝著名海鲜，大赞非常鲜味。他笑谓想多去香港的海边和郊区走走，指袁澧林向他介绍了一个地方很适合拍照的地方，讲到泰国人来港都很喜欢拜神，他指曾经与家人来港，到浅水湾拜观音，问他许了甚么愿望？他笑言愿望是更有钱。

Win期望未来与弟弟再合作

Win早前在社交平台分享与家人的合照，两位姐姐和弟弟都被赞有明星相很上镜，Win笑指姐姐们对入行不感兴趣，反而20岁的弟弟已经入行，两兄弟曾在一部剧集中演同一角色，弟弟演他的年青版，期望未来有更多合作机会。讲到工作，Win表示正在拍摄新剧，稍后亦有另一新工作，笑谓自己的形象有别以往，会令人惊喜，但大卖关子，未有透露详情，又说一直想再来香港举行粉丝聚会，但要等档期安排，希望到时与粉丝有更多互动，更有意准备广东歌答谢香港粉丝。