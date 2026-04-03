施明离世｜李家鼎爆被拒探施明  指李泳汉「病房冧把都唔畀」 坚持细仔应带太太出席丧礼

李家鼎前妻施明于2022年因在家中跌倒伤及头部，导致健康大不如前，今年3月21日因肺炎病逝，享年74岁。李家鼎早前知道施明离世后，首个反应是「点解唔早啲通知我？」。李家鼎接受传媒访问，直指施明于医院医治期间，他和李泳豪均不获李泳汉给予探视权，而在施明离世2日，李家鼎才知道前妻离世。

李家鼎被拒探望施明

李家鼎向传媒表示，直到现时仍未得悉施明的出殡日期及地点，而李泳汉亦一直不准李家鼎到医院探望施明。而李家鼎对于前妻离世2日才得知消息，就坦言十分愕言，亦透露李泳汉不准他到医院探望的细节，他指大仔不肯给予病房号码，自己想探病都无从入手。至于自己未能见施明最后一面，就直言「一定唔开心」。

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李家鼎指李泳豪及太太要出席丧礼

李家鼎表示现时都未知丧礼安排，对于大仔不准许弟妇林妤谦出席丧礼，李家鼎就希望李泳汉「唔好搞咁多嘢」，认为施明已经离世，一定要全家人齐齐整整送别她，李家鼎表示除了李泳豪要到外，林妤谦亦应该得到批准出席。对于两兄弟决裂，李家鼎就无奈表示「唔知几时先可以和解」。

李泳豪坚持和太太出席丧礼

而李泳豪亦对传媒表示，现时仍未收到正式出殡日期及地点，虽被李泳汉明言其妻没资格出席，李泳豪就坚定地表示「会和太太出席丧礼」。李泳豪日前在FB撰长文悼念母亲，并提到母子疏离传闻：「在这几年实在是太多事情发生，许多流言蜚语和不实消息对我们造成很大的困扰，但你跟我说别人怎样说不重要，重要是你知道妈是爱你的支持你的，同时我也知道我是爱妈的这样便足够了，毕竟很多事情我们都是控制不了，很被动和很无奈，选择沉默或许是一个方法吧！」。

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