正义女神丨倪嘉雯低胸俯身心口通红惨成「高成彬」猎物 仙气逼人获封陈自瑶龚嘉欣混合体

由佘诗曼、谭耀文、陈炜、周嘉洛、许绍雄、马贯东、蒋祖曼、戴祖仪和刘倬昕主演的TYB剧集《正义女神》目前正在热播中，曾经在《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女新人」得主倪嘉雯今次在剧中饰演「高成彬」刘倬昕的补习老师「Lydia」，倪嘉雯在剧中一改一贯清纯气质，因热情开放又贪玩，竟令「高成彬」刘倬昕动了歪念而陷入绝境。

「Lydia」倪嘉雯低胸执笔陷入绝境

在昨晚（2日）播出的一集，「Lydia」倪嘉雯帮「高成彬」刘倬昕补习时顾住玩电话，一听到可以未够钟就落堂去玩时，更兴奋到跌到成地系笔，「Lydia」倪嘉雯俯身执笔因身穿低胸衣服，令「高成彬」刘倬昕动了歪念；之后「高成彬」刘倬昕与「Lydia」倪嘉雯相约行山，期间「高成彬」刘倬昕向「Lydia」倪嘉雯露出阴森笑容＋古怪眼神，令大批网民担「Lydia」倪嘉雯安全。

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倪嘉雯笑言「Lydia」算是她拍剧以来最大「尺度」角色，并笑言有即场向陈炜请教防走光秘技：「因为我之前都系接开乖乖女角色，所以呢个对我嚟讲都算系大挑战嘅角色，因为我之前都冇演过咁大尺度。我好记得拍心口走光𠮶场时，我好疑惑点样先唔会真系走光，好彩当时现场炜哥咁啱喺度，我就请教佢，好多谢炜哥教我点做好防护措施，因为我真系冇经验，唔知点样保护好自己之余，又可以配合到镜头拍到个效果。」倪嘉雯拍摄相关场口时，一度紧张至心口及双腿通红，相当可爱。谈到首度合作刘倬昕，倪嘉雯透露二人私底下相处劲愉快：「其实刘倬昕本身好活泼开朗又幽默嘅人，同埋我觉得佢好犀利，佢一Roll机就可以秒变好恐怖嘅高成彬。我知道佢呢个角色好难做，但佢都Handle得好好同事前做咗好多功课。同埋行山场口，佢都有好Take Care我，因为啲山路都有啲位几难行、拍𠮶日又大风，佢都会扶一扶我。」

虽然补习老师「Lydia」生死掀动不少网民情绪，但有网民却错重点大赞倪嘉雯颜值。为了突显补习老师「Lydia」对「高成彬」刘倬昕的吸引力，剧组刻意将「登山Lydia」拍到仙气爆灯，加上倪嘉雯的无敌甜笑，圈粉力极强，剧集播出后，网民对倪嘉雯的颜值高度好评，更有人指她是陈自瑶＋徐淑敏＋龚嘉欣混合体：「TVB 真会选角，Lydia 好好看」、「样子很有辨识度，不是一般网红面」、「像Yoyo刚出道时的样子」、「又美又年轻」、「很甜很正气」、「目前新生代就对她有好感」、「很有灵气」、「很适合演黄蓉。」倪嘉雯加入TVB前已经是小有名气的YouTuber，拍片分享美妆、生活Vlog，其甜美外型早已吸引大批Fans。曾在《新闻女王》饰演「同事甲」，但当时却被封为「最美过镜女同事」，到了《新闻女王2》由「同事甲」升呢做SNK正式主播「Amber」，因看不过眼SNK滥用「AI主播」、侮辱主播专业，与「张家妍」李施嬅对质不果后愤然离职，并带领「文家军」其他有离心成员重投Man姐旗下。

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