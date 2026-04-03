初代IG女神陈芷莹自制流量密码 宣布离婚惊揭从未签纸 百万婚礼原来只系一场Party？

初代IG女神陈芷莹（Giann）曾在2023年10月调宣布婚讯并在峇里岛举行的梦幻婚礼，当时伴娘团阵容鼎盛，更拍下多段YouTube影片分享新婚喜悦，耗资逾百万。

陈芷莹惊爆与结婚不到3年丈夫离婚

不过日前惊爆离婚消息，陈芷莹宣布与拍拖5年、结婚不到3年的丈夫郑先生分手，她更坦言：「其实严格来说，我系冇结过婚，因为最后系无签到纸，啲朋友都笑我搞咗一场派对。」事件惹来网民热议，亦为这段感情增添戏剧性。

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陈芷莹称技术上没有结过婚

陈芷莹早年不时贴上与老公的合照放闪，但自去年底有网民发现陈芷莹不单已甚少上载与丈夫的合照，甚至更删除了部分放闪贴文，婚变传闻不胫而走。日前陈芷莹拍片宣布已离婚：「呢两年流量密码就系——宣布离婚。今天就要运用呢个流量密码，其实技术上我冇结过婚，因为我最后都冇签纸。我嘅朋友都笑我只系办咗一场活动。」

陈芷莹好喜欢一个人的时间

陈芷莹还说：「无论我有冇伴侣，我都一直好独立，都好喜欢一个人嘅时间，唔需要好伤心，亦唔需要好难堪，亦唔需要羞耻，因为嚟紧嘅大运系女人揾钱先最紧要。揾到你事业同钟意做嘅嘢先系你人生目标，先可以带到真正嘅安全感畀你。」不少人纷纷猜测背后原因，有人认为是富二代男友不愿签纸，但陈芷莹随即在留言中澄清：「我唔签，唔系佢唔签，咁明未。」

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