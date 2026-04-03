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ToNick 5月1日约定千位歌迷用「爱」发电 由愤怒Band仔进化成「暖男洗碗机」

影视圈
更新时间：22:45 2026-04-03 HKT
发布时间：22:45 2026-04-03 HKT

人气乐队ToNick阔别香港专场舞台超过两年，终于宣布回归！将5月1日劳动节举行《Backyard Live︰ToNick 我是你的洗碗机》音乐会，今次不止是一场户外Band Show，ToNick 四子更决定将演艺圈最神秘的「后台禁区」搬上台，邀请全场观众一齐参与「开骚拜神仪式」，将现场变成大型「自己人」屋企派对！

ToNick已踏入人生新阶段

自2024年九展演唱会后，ToNick虽然一直有在各大音乐节见大家，但乐迷始终最希望近距离接触他们。等了两年几，这班曾经满腔热血的「Band仔」已踏入人生新阶段，由「愤怒」变做「爱惜」。今次演唱会主题《我是你的洗碗机》正是四子（恒仔、小龟、Ryan、晨曦）步入「成熟男」的心声：「今次嘅主题系讲男女关系，有好多人就算变到阿伯都唔识得同另一半相处，成日吵吵闹闹又或者不瞅不睬。点成熟地处理关系并不在于年纪，而系在于心态。到时入场睇吓我哋有乜分享啦！其实ToNick都冇咩大改变，都会keep住做音乐出show、同其他单位合作。我哋同fans互相睇住对方成长，𠵱家同佢哋沟通嘅方法亦都唔同咗，唔一定净系show先见面，可以平时都互相关心吓！」

ToNick举行「全场拜神仪式」

ToNick「某成员」笑言男人去到某个年纪，最重要是懂得「既来之，则安之」，只要另一半开心，屋企就快乐，世界就和平，「所以我哋已经做好洗碗抹地、任劳任怨嘅觉悟。」至于今次ToNick再度选址 AXA Wonderland开骚，但就玩转新花样，利用Backyard这个全新场地模式，务求拉近与大家的距离。现场空间特别强调「Homey」同「亲密感」，仅仅开放 1,000个名额，令台上下可以真正做到「零距离」互动。ToNick兴奋指：「我哋嚟过呢到好多次，但今次想透过 Backyard 模式玩啲唔同嘅嘢，想同一千人一齐用『爱』发电，玩爆个场！」除了场地革新，今次最爆嘅 point 莫过于「全场拜神仪式」，平时净系得 Artist 同 Crew 才可参与的开骚传统，今次竟然邀请观众一同参与，届时会有充满仪式感的切烧猪环节。最令乐迷惊喜的是VIP门票福利，除了有签名海报和合照，还会获赠极具创意的小礼包（围裙及抹手巾），最夸张是竟然包含「拜神烧猪一客」，令不少网民大嗌：「真系当正大家系自己人，成件事好暖！」

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