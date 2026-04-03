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陈晓东红馆骚公仔老婆要求加「6嚿腹肌」 同Wyman携手打造新歌 贺出道30周年

影视圈
更新时间：17:15 2026-04-03 HKT
发布时间：17:15 2026-04-03 HKT

《陈晓东 NEON Reflections 30 演唱会》将于6月19日在红馆举行，陈晓东已经积极备战，由于大家不断问他会否骚肌，东东表示要先操好自己，才能让大家看到他200分的诚意，因此他特地聘用了一位女教练地狱式训练自己，希望穿上演唱会靓衫能展现线条，而战衣就交给设计师和团队处理，未知骚肌与否，但东东笑说派出了他的「儿子」、即演唱会周边陈晓东娃娃「火爆黑战士」去骚6嚿腹肌。

东东太太要求加6嚿腹肌

今次东东的太太主力负责这件事，当收到娃娃初版的时候，她觉得少了些东西，就是腹肌！于是跟厂商沟通后加上6嚿腹肌，只要打开衣服便能看到，还很有手感！而今次东东的两个女儿也全程投入，大家可能在演唱会周边档位会看到他太太及女儿一起帮忙卖东西：「快来买我老公/爸爸的产品！」

东东夺两个音乐大奖

为同时纪念出道30周年，东东一直希望能有一首演唱会主题曲配合主题，在透过不断收歌的过程中，他从Jamaster A（杨振龙）的Demo中找到一首很有70、80年代电子音乐 Synth-Wave 色彩，曲风有点 Cyberfunk 感觉的作品。Demo 中的一句歌词「Where are you now？」更触动了东东，今次又特别邀请了黄伟文（Wyman）负责作词，他俩第一次合作是《水瓶座》，而对上一次合作是16年前蔡一智作曲的《你是一幅画》，相隔了这些年后Wyman特意写了《致我们消失的超能力》，歌词大意是每个人都是拥有超能力，但长大后因为生活的琐碎掩盖了大家的超能力，其实我们有好强大的智慧还未开发。此外，东东在刚举办的流行金曲新音乐榜嘉年华得了两个音乐大奖，令他非常兴奋，扬言会把今次演唱会做到最好，答谢大家的肯定和支持。

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