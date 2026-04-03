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木村拓哉食饭伸脷被批无礼 木村心美来港出席明日「CON-CON HONG KONG 2026」

影视圈
更新时间：19:00 2026-04-03 HKT
发布时间：16:45 2026-04-03 HKT

日本天王木村拓哉今年成为牛肉饭连锁店的代言人，昨日公开新广告，当中木村伸脷大啖食牛肉饭，却惹来争议。木村在食饭前先伸舌头，被日本人视为无礼的举动。这亦不是木村首次在进食时伸脷，8年前他在节目食回转寿司时，同样出现相同动作，当时就被骂过，他又曾被发现将手踭放上枱，同样被视为不礼貌，如今相关黑历史再被翻出。网民即留言指「还是会露出那种坏习惯，有点可惜」，亦有人撑木村指「木村拓哉，就算只是吃牛肉饭也很有型」，反应两极。

Cocomi分享与胞妹赏樱花照片

另外，木村之前被指无缘参演《九龙城寨之围城》续作，大女木村心美（Cocomi）则于今日来港，出席明日(4日)举行的「CON-CON HONG KONG 2026」，Cocomi会以活动大使身份参与明日的开幕礼，还会跟《九龙城寨之围城》伍允龙同场。Cocomi出席开幕礼外，又举行粉丝见面会，并会在台上演奏。Cocomi昨分享与胞妹木村光希（Koki）在东京一同赏樱花的照片。

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