25+英皇群星演唱会丨关智斌自爆做「新Twins」限定成员 孖开锁佬接力落区派奶茶

距离「英皇娱乐25+ HAPPY BIRTHDAY庆典」的「25+英皇群星演唱会」还有一个月时间，英皇艺人继续瞓身宣传，继早前张敬轩孖Gin Lee、Twins杀入麦当劳之后，今次轮到关智斌（Kenny）与乐队Locksmiths开锁佬接力落区派奶茶，再次逼爆麦当劳。

Kenny获赞零死角

Kenny一现身即引来顾客疯狂包围拍照，粉丝跟顾客都忍不住大赞Kenny零死角，而一向超锡粉丝的Kenny亦有求必应，和大家逐个自拍。乐队Locksmiths开锁佬5位成员亦不输蚀，青春活力的他们一边派奶茶一边跟顾客selfie搞气氛，加上刚刚推出新歌《烦恼事九成都不会发生》，翌日就可以见到粉丝派奶茶，所以特别兴奋。

开锁佬5子为启德骚勤练习

提到即将在启德举行的「25+英皇群星演唱会」，Kenny忍不住漏口风，「嚟紧启德个show我两日都会出现嘅，我仲听闻……到时Twins会有一位限定版新成员加入，我唔话你知住，但大家到时记得睇清楚，可能𠮶个就系我呢！」而Locksmiths开锁佬5子亦十分兴奋，「第一次派奶茶，初头以为好简单，原来都几忙，哈哈。嚟紧启德演唱会，我哋会尽力表演，呢排都好努力练习，唔知系咪打鼓或者弹结他嘅练习强度太高，头先派奶茶都有啲手软，哈哈。」