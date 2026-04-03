蔡蕙琪因「葵芳」带挈多Job接：酬劳好过以前 唔敢翻睇中学歌唱比赛短片

凭电影《夜王》「葵芳」一角弹出的蔡蕙琪，今日（3日）应邀为一个服装品牌担任一日店长，示范折衫和帮客人衬衫，老板陈维明与女友江希文亦有到场。蔡蕙琪表示现在仍有很多人称呼她做「葵芳」，认为这是很正常，证明了角色深入民心很入屋，拍摄时也没有想过角色会引起大回响。

蔡蕙琪想过签公司

讲到「葵芳」爆红，是否也带挈她多了工作？她坦言工作的确比拍摄《夜王》前多了，早前亦以「葵芳」造型拍摄一个银行广告，笑指是便服版的葵芳，又说今日的活动能用回本人身份很开心，品牌安排的职员证也是用她的真名，问到现在工作的酬劳是否比拍《夜王》前更好？她坦言是好过以前，至于好了几多？她表示不便透露以前的人工，先是指酬劳能丰衣足食，后来笑指是知足常乐才对，又说现在有经理人帮手接工作，对方很照顾自己，她也有想过签公司，但笑指没有公司找她。

蔡蕙琪暑假演出舞台剧

此外，近日网上流出两段蔡蕙琪在中学时期参加歌唱比赛的短片，她的参赛歌曲分别是《月亮代表我的心》和台湾歌手赵咏华的《最浪漫的事》，引起网民热议，蔡蕙琪笑谓知道片段在网上流传，但不敢再看，「早几年都有看过，都怕会唱得很难听，这都是我的成长经历，不觉得特别难看，一个中学生唱《月亮代表我的心》几有趣，这个比赛是学校自己搞的普通话歌唱比赛，无乜人参加，我才攞到冠军，哈哈。」又说曾参加过其他歌唱比赛，但都没有得奖，有机会都想向唱歌方面发展，她有演过音乐剧，很喜欢唱歌跳舞，问到还会不会有其他片段流出？她笑说：「应该无，以前读书的片我都已经封锁了，应该无人可以睇到。」她指从不会主动中伤人，不担心被爆料黑历史，笑言「试下攞来睇睇，睇下怕唔怕」。其他工作方面，她透露暑假会演出舞台剧，是欢乐到令人会心微笑的剧种。