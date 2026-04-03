黄又南《我们不是什么》对白多专业术语有难度 袁富华演AK父亲被杀死 一同入围金像奖最佳男配角有信心夺奖
更新时间：12:15 2026-04-03 HKT
发布时间：12:15 2026-04-03 HKT
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黄又南和袁富华昨晚（2日）出席电影《我们不是什么》世界首映礼，2人今次未有对手戏，但都指自己的角色有难度，黄又南戏中在鉴证科工作，对白有很多专业术语，事前要做好功课，幸好都过到关。
袁富华笑谓最伤脑筋是评审
袁富华演AK父亲，因为发生一些事而被儿子所杀，他对原因大卖关子，叫观众入场看就知道，「这个角色是悲剧人物，因为不可抗拒的僻好，做了一些人神共愤的行为，最后被亲生仔杀死，他最后呈现出的懊悔和解脱，好有宿命的感觉，多谢导演揾我演这个角色。」又说对票房很有信心，指这是香港近年少有的片种。黄又南和袁富华分别凭《再见UFO》和《水饺皇后》入围今届金像奖最佳男配角，他们都表示很有信心，笑指大家都有五分一机会，袁富华笑谓最伤脑筋的是评审，黄又南称对自己演出有信心，其他事就交由评审决定。
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