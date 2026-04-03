徐伟栋回应姚子羚与型男富商铜锣湾夜蒲 无呷醋认为是正常社交 仍在了解中：我哋都喜欢慢慢来

姚子羚早前被《东周刊》独家直击，撇下绯闻男友徐伟栋，与一名型男富商陈文俊（Rocky）在铜锣湾夜蒲，被揣测与徐伟栋的姊弟恋亮起红灯，徐伟栋昨晚（2日）出席电影《我们不是什么》世界首映礼时，称因没有戏票而未有邀请家人来捧场，笑指今次只是客串，留待下次有更多戏份的演出再请家人来看，问到为何连女朋友姚子羚都不来撑场？他说：「无人讲过她是我女朋友，我都想系，但仲未系，仲系了解中，我们都喜欢慢慢来。（不怕她被人抢走？）不怕，是你的就是你的，随缘。」

徐伟栋与姚子羚只余百分之一就有突破

又说有留意《东周刊》的报道，认为是对方的正常社交，他没有呷醋，坦言不懂打匹克球，笑指姚子羚也不识，「睇佢鸡手鸭脚就知咩料」。问到可认识陈文俊？徐伟栋表示曾在一个活动中与对方碰面，经介绍知道对方是一个匹克球会会长，问他可知对方是否有意追求姚子羚？他说：「咁就系追？她不是贪慕虚荣的女仔，大家手下留情，咁多年都知她是个好女仔。她无同我讲这件事，好小事，我都无问她，只是看到封面时匿埋一边笑，她的确是要多做运动，要灵活一些。」又说都有兴趣学匹克球，笑言有信心打赢姚子羚，至于是否有信心打赢陈文俊？他指对方是会长，或者可邀请他教自己，又或者找姚子羚介绍，不过笑指打波还是去正常地方打，太夜怕会影响别人。讲到他和姚子羚的关系仍未能再进一步，他笑指现在是百分之九十九载入中，只余百分之一就有突破，惜他也不知道还欠了甚么，问他是否还有其他追求目标？他即否认，并指目标是想拍多几部戏。