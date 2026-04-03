AK《我们不是什么》世界首映礼获MIRROR队友撑场 盼票房越多越好 ANSONBEAN拍戏无底线
更新时间：11:15 2026-04-03 HKT
发布时间：11:15 2026-04-03 HKT
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江𤒹生（AK）、ANSONBEAN、谭耀文、徐伟栋、黄又南、袁富华等昨晚（2日）出席电影《我们不是什么》世界首映礼，AK的父母虽因外游未有到来捧场，但MIRROR队友杨乐文、王智德和陈瑞辉，何启华、台湾艺人萧子墨和甘比都特意来撑AK，AK与萧子墨一碰面更即时拥抱对方。
ANSONBEAN尺度大胆都会去试
ANSONBEAN透露父母和婆婆都有来看，相信他们都会觉得好看，二人在戏中都有突破性演出，AK笑指好友们都是来支持邱礼涛导演，未必想看他们的突破演出，希望大家看完后多多宣扬开去，让更多观众入场，ANSONBEAN笑说：「等屋企人睇完问他们觉得正唔正。（你有无底线？）无，只要观众喜欢和故事讯息正面，这个作品很有挑战性，所以尺度大胆都可以去试。」AK亦同意ANSONBEAN的说法，难得遇到好故事，会尽量去实现导演的愿景。
AK不介意被叫「叔叔」
讲到他在拍摄前曾向公司极力争取角色，他笑谓只要自己想做，都会和公司多解释，解释这个作品对他很重要，公司亦很乐意接受他的看法。问到可有票房压力？AK直言想票房越多越好，指电影是导演自资，他与ANSONBEAN会努力谢票，望靠口碑吸引观众入场。另外，AK日前为新歌《揽紧处理》进行快闪宣传活动，期间有粉丝称他做「叔叔」，他笑说：「童言无忌，我不介意，我个侄都叫我叔叔。」
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