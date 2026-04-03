60岁吕颂贤外貌近况曝光 曾被指暴瘦如纸片人 打卡照揭靓仔样零变化

60岁的吕颂贤，因1996年TVB版《笑傲江湖》中潇洒不羁的形象深入民心，被封为「最帅令狐冲」，近日他为拍摄节目《江湖见》，第三次重游剧中恒山派的所在地，山西恒山悬空寺。该节目主持黎耀祥当年于同剧饰演「刘正风」，二人相隔多年「江湖再见」，格外有纪念意义。吕颂贤在社交平台分享影片，片中他风采依旧，站在入口处笑称：「奇怪啊，掌门回来了，没人来欢迎我的？」其后更兴奋地在景区找到自己当年的巨型剧照，网民纷纷惊叹他的样貌与海报上几乎一样，丝毫没有改变，引发集体回忆。

吕颂贤开素食餐厅当老板

近年吕颂贤将事业重心转往内地，凭借其冻龄外貌和型男形象，工作邀约不绝。除了商演活动，他也是素食连锁餐厅的老板，更是一位合格的潜水教练，近年减少了幕前工作，闲时跟太太麦景婷二人世界，享受生活。

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吕颂贤跟太太麦景婷享受二人世界

吕颂贤跟麦景婷（原名麦丽红）于2008年结婚，两人至今已相伴超过30年。他们婚后达成共识不生育。麦景婷于1982年毕业于TVB训练班，早期多演小配角，后来因加入长寿综艺节目《欢乐今宵》而为观众认识。1988年，她在澳洲拍摄外景时遇上车祸受伤，康复后转投亚视发展，并迎来事业高峰，参演了《碧血青天杨家将》及《我和僵尸有个约会》等多部代表作。1999年淡出幕前后，她曾投身美容生意，近年则热心于义工服务。

吕颂贤曾跟万绮雯相恋

吕颂贤在与麦景婷相恋前，曾与「长腿女神」万绮雯因合作亚视剧集《大提琴与点三八》而戏假情真。这对当年的金童玉女，在分分合合中度过了数年，并曾合作过《胜者为王》、《枪神》等经典剧集，至今再见仍是朋友。

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