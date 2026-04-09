金像奖2026丨苏子茵《给爱丽丝》提名最佳新演员 由MV女神变演技派 与邓涛、李佳芯争奖

金像奖2026／最佳新演员／苏子茵丨第44届香港电影金像奖（44rd Hong Kong Film Awards）将于2026年4月19日假香港文化中心大剧院举行，由ViuTV 99台足本现场直播。新生代演员苏子茵（Kuku So）凭电影《给爱丽丝》中的出色表现，获提名「最佳新演员」，将与《逆转上半场》周衹月、《金童》李佳芯、《女孩不平凡》邓涛和《捕风追影》李哲坤争夺奖项。

金像奖2026丨苏子茵凭《给爱丽丝》提名最佳新演员

苏子茵在电影《给爱丽丝》饰演女主角「陈咏思」一个因不堪家庭暴力而离家出走的少女，与金像影帝太保饰演的刑满出狱男子「爽哥」相遇后，两人互相扶持，建立起一段仿如父女的救赎关系。导演周鑫荣对苏子茵的演出高度评价，赞扬她将角色面对家暴的恐惧、对温暖的渴求，以及内心的脆弱与坚强，表演得层次分明，情感动人，是电影的灵魂人物之一。

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金像奖2026丨苏子茵靠帮角色写日记入戏

今次苏子茵在《给爱丽丝》独挑大梁，展现了瞩目潜力，对于与太保同框演出，苏子茵曾表示深表荣幸：「我觉得自己好好运，可以同太保哥哥合作系一次好宝贵嘅学习机会，好高兴可以喺现场获得佢嘅指导，点样做好一个角色。佢喺现场系毫无架子嘅，同埋佢对所有拍摄会遇到嘅突发状况或者难题呢都好有经验。直头系Carry咗成个团队，用行云流水嚟形容佢系完全匹配！」苏子茵还表示与以前做model感觉不同，听到观众赞赏演出自然不怯场，苏子茵说：「自己开拍前靠帮角色写日记，补完角色背景，希望有所帮助，我呢个角色嘅第一感觉，一定系『惨情』，从小冇爸爸喺身边，又要畀妈妈嘅男朋友唔正常对待，所以佢最想得到嘅系被爱。」

金像奖2026丨苏子茵曾为歌手Serrini拍MV走红

苏子茵亦曾称记起前辈的一番话：「有位前辈同我讲过，喺电影入面大部分嘅内容，其实系表达爱。而我都喺每个角色嘅第一人称视角，睇到佢哋心里所理解的爱，其实每一个人都好需要被看见、被需要和被爱。」模特儿出身的苏子茵因在歌手Serrini的《我在流浮山滴眼水.jpg》MV中以中性形象饰演女同性恋人而为人熟知，其后亦参演过ViuTV剧集《飞黄腾达》，还有《勿念》岑宁儿、《过去过不去》胡乐彤、《微时》许廷铿、《只记住你》邓小巧、《 一直留在心底的事》江若琳、和《咖啡 鸳鸯 奶茶》黄妍等多部MV。

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