吴保锜自爆因阿叻合照受打击患情绪病 网民炮轰 ：不停消费自己

现年35岁的ERROR成员吴保锜（保锜）去年大年初一在社交网分享与陈百祥（阿叻）的合照，遭到网民批评，引发公关灾难，火头一发不可收拾。虽然，事后他极速删文跪低，但网民似乎不受落。事隔一年，保锜日前突然再度发文道歉，更自揭患有情绪病，今日(31日）他再度发文交代情绪病状况。

保锜感谢经理人带自己去救医

保锜表示最近很多朋友因为报道，关心他是否有抑郁的问题，他坦言是受阿叻合照事件影响：「一年前叻仔事件确实令身心有很大打击 ，也感谢我的经理人济哥带我去救医，经过一段时间的休息，感谢队友，经理人，朋友和粉丝的关心。」他又指休息期间遇到一些损友，也有遇到好的人，一切经历也是人生的一种记忆，并谓：「最近这一年感觉也好多了，看的事情也有不同的想法，做得不好的地方我会努力改进。」最后，他感谢大家给予的意见，以及粉丝的支持。

保锜发文网民不收货

不过，对于保锜的真诚剖白，网民都不卖帐，并继续炮轰指他借情绪病卖惨：「都犀利，可以不停消费返自己d X事」、「咪攞情绪病卖惨！」更有不少人劝他退出娱乐圈：「咪赖落叻哥到啦，又唔见Edan Anson lo 揾阿姐合照比人讲，认认真真谂退圈啦」、「正正经经去揾份唔系公众人物嘅工啦」、「冇得翻身㗎啦，退出啦」、「形象已经插水，点道歉都冇用」。