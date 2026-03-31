港姐袁文静生日变爱犬忌日 狗仔意外身亡拍片重演致命一刻 犬只体型引网民激辩

2025年香港小姐季军袁文静日前在小红书分享影片，透露自己仅饲养了一个月的四个月大爱犬Major，在她的生日当天意外离世，事件引发网民热议。袁文静在片中悲痛欲绝，详细解释了事发经过，但不少网民将焦点放在犬只的品种与饲主的责任上，掀起网民热议。

袁文静还原爱犬致命意外

袁文静在影片中表示，事发当日，她的爱犬Major正在其腿上玩耍，当牠试图爬上书桌时，不幸失足堕地。这次意外导致Major颈部严重受创，全身抽搐。尽管被火速送往宠物医院，并接受了约一小时的抢救，Major最终仍因严重内出血而难以救治，要安排安乐死。兽医亦对此意外感到罕见，指出如此轻微的跌落，对于正常幼犬而言，通常不至于致命。

影片记录了袁文静送别爱犬的最后一程，包括在宠物殡葬机构进行的告别仪式与火化。身为新手饲主的她，对于第一次养狗就经历如此心碎的结局，感到十分自责与悲伤。

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网民留言两极化

影片发布后，留言区反应两极。一方面，许多粉丝对袁文静的遭遇表示同情与安慰。但另一方面，更多网民将矛头指向两大争议点，包括饲养「超小体」犬只的道德问题，以及饲主的疏忽责任。

不少网民从Major的体型推断，牠是经过特殊繁殖的「超小体」（或称茶杯犬）。这类犬只为迎合市场对「可爱」的追求，常有先天健康缺陷与遗传疾病，体质极其脆弱。有网民留言批评：「这个超小的狗狗就是我们不负责任的人类配出来的」、「别养超小体了，都是为了满足人类私欲而诞生的」，并强烈呼吁大众以领养代替购买。

部分网民亦认为，袁文静作为饲主，似乎未能提供一个安全的环境，让脆弱的幼犬处于可能从高处摔落的风险之中，质疑她的行为不负责任。有网民直言：「本来挺喜欢你的，看见你这么不负责任对待狗狗太让人失望了。」虽然袁文静的初衷是悼念爱犬，却也让她意外地成为了舆论焦点。

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