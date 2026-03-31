萧秉治6.13香港东蒲开骚 造型未有定案 欢迎歌迷留言畀意见

原订去年10月4日举办的香港演唱会因故延期，日前萧秉治宣布，将于6月13日（星期六）晚上7时30分，在新蒲岗东蒲胡李名静体育馆（东蒲）举行《活著 ALIVE》香港站。萧秉治早前担任五月天5525＋1《回到那一天》25周年巡唱香港站开场嘉宾，唱《想悄悄住进你的灵魂》、《外人》和《胜利人生》，感谢师兄给他机会到各地演出，也因为唱五月天的开场，许多歌迷在台下举起应援牌，让他非常感动。

萧秉治有「神曲制作机」之雅誉

这些年，萧秉治创作多首金曲，创作总点阅突破10亿次，被称为是华语乐坛顶尖神曲制作机。萧秉治从回归乐坛5千人挤爆信义广场到约定台北小巨蛋见，再到香港东蒲，他表示：「活着就是一件很了不起的事情！希望来看我演唱会的乐迷，都能获得满满的能量，再回去好好过自己的生活。」

《活著 ALIVE》香港站票价︰$888／$688／$488

萧秉治去年《活著 ALIVE》演唱会完封北高双蛋后，带著满满的能量完成北京、武汉、深圳、广州、上海、南京六个城市的演出，今年生日许下新的一年他也期待能到更多城市跟歌迷见面，经已步步实现，即将在夏日唱响马来西亚和香港。日前他拍摄杂志时穿着皮衣，玩弄玫瑰花的造型，有歌迷留言问：「演唱会可以敲碗这种霸总造型吗？」萧秉治霸气表示「没问题！」至于香港演唱会造型，他大方开放歌迷许愿。《活著 ALIVE》香港站，票价分别为$888、$688和$488三种，3月31日下午三时正开始于Cityline公开发售。