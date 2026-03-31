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幸田来未14年后怀第二胎做高龄产妇 为健康着想公布取消所有演出

影视圈
更新时间：17:16 2026-03-31 HKT
发布时间：17:16 2026-03-31 HKT

现年43岁的日本「性感歌姬」幸田来未（30日）透过官网公布怀上第二胎，是她相隔14年再怀孕。声明中提到，目前幸田来未的身体状况良好，母子皆处于健康的状态，为健康着想，宣布取消所有演出。

幸田来未最紧要开心

幸田来未表示为了应付高龄怀孕的健康挑战，她与公司经过多方讨论后，决定以「母子健康与安全」为最优先考量。去年迎来出道25周年的幸田来未，原定于今年6月19日展开《Koda Kumi Live Tour 2026 ～Kingdom～》巡唱将无限期延期。她4月原本参与的的《JIGOROCK 2026》及5月的《GREEN FLASH Fes 2026》等大型演出活动，都全数取消。幸田来未于2011年与摇滚乐队BACK-ON主音KENJI03闪婚，并于翌年诞下长子。此外，昨晚她为电台节目任嘉宾，当中被问到如何保持青春时搞笑表示：「甚么都不做，总之每天都要开心，即使发生了不愉快的事情，也以『也有那样的日子啊，但明天一定会很开心』。」又透露没有去健身室的习惯，但运动神经很好，而且是遗传的，又透露爷爷是警察，哥哥亦跑得很快。

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