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正义女神｜陈若思拍杀猫戏怕被千夫所指 孖廖慧仪齐扮傻避谈胡美贻男友林孝贤

影视圈
更新时间：15:15 2026-03-31 HKT
发布时间：15:15 2026-03-31 HKT

陈若思与廖慧仪在《正义女神》均演少年犯，陈若思在剧中后期会杀猫，本身有养狗的她坦言觉得好难，又指很大压力，因知道香港人更喜欢宠物，觉得播出时将会受到千夫所指，认为到时大家一定好憎她，而廖慧仪指自己在剧中将会有场很血腥的戏，自己也是首次拍这类型的戏，由于要拍多几个版本，所以要不停抹血不停拍，颇辛苦。

廖慧仪谓自己金鱼记忆

提到两人的好友胡美贻最近在社交网高调晒出在林孝贤市值4亿的九龙塘独立屋庆祝32岁生日，问她们当日是否也有参加生日会？两人指有跟对方在收工后于餐厅食饭庆祝，至于是否有见过对方男友？两人即扮傻，陈若思表示自己脑雾、廖慧仪就谓自己金鱼记忆，问两人一起封口是否怕影响胡美贻恋情？陈若思说：「人哋𠮶啲嘢我都唔理嘅，因为我系好自私嘅人，只理自己嘅事。」

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