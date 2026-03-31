正义女神｜刘展霆护Yumi否认恋情：公司有叫我检点啲 认情人节送万元手链 与对方仍有联络



「声梦小花」钟柔美（Yumi）早前错手在网上分享被绯闻男友刘展霆（Eden）揽锡片，之后又戴上疑似男方送的情人节手链，不过Yumi事后对感情封口，只形

Eden封Yumi做「好好好好朋友」

Eden昨晚（30日）出席《正义女神》首播，他以「好好好好朋友」来形容Yumi，并谓两人的关系并非是由《青春本我》开始，而是因交流跳舞：「我跳 breaking，对jazz、hip- hop啲舞唔太熟悉，有时候会问下佢。」提到Yumi误贴两人的亲密短片，Eden指因为跟Yumi也是12月9日生日，当时是一起庆祝，加上是圣诞节所以情绪较高涨，故玩得较high所致，又承认公司之后有叫他「检点啲，唔好玩得太过火。」提到Yumi经此事后，以前的恋情被踢爆，更被指是大话精，问到是否有安慰对方？他说：「作为好好好好嘅朋友，身边嘅朋友困难或者唔开心，关心吓都应该。」至于是否跟Yumi拍拖？Eden听后即说：「唔系，（从来都冇？）冇冇冇冇冇。」

Eden送礼不分节日

提到他疑似送了一条过万的手链给Yumi，他直认是自己送，因为觉得手链很衬对方，又指自己很珍惜好朋友，也送过电话给李绍坚，更指身边的人对他好，自己就会对别人好，对于情人节送礼日期敏感，他说：「我都觉得自己系做错咗，但系一个朋友身份去送，我觉得好衬佢，（但系情人节！）因为我真系谂唔到送条链系咩节日送，（系咪想表白？）唔系！（情人节送礼物怕唔怕女仔误会？）我又冇谂咁多，我都好锡身边嘅朋友。」至于公司是否有叫他不要拍拖？他表示没有，又指现在与Yumi仍有联络。