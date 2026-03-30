张敬轩韩国飞来横祸幸有惊无险 因另有约不在英皇骚名单 : 正争取放生 安抚歌迷会预留门票等最新消息

张敬轩（轩公）、陈蕾、廖子妤今日（30日）到铜锣湾出席品牌活动，而VIVA队长Carina （李晞彤）亦有现身。放了6个月假的轩公指自己肥了10KG，笑言人生第一次体重见到8字头，现要积极减肥。

张敬轩迟10分钟落车就压正

轩公指虽然放假，不过仍有工作，又自爆早前到韩国的首尔和济州拍MV，在最后一日遇到惊险事情，事缘他当日落车去买手信，座驾停泊在街边，但停泊期间整个大楼的金属棚架压在他的座驾上：「部车成个车顶冧咗，成个棚重量我谂以吨计，我迟10分钟落车就压正，华仔（经理人）喺架车度，佢系幸存者，同另一个同事坐咗我平时个位，车头就冇咗救唔返，佢哋话都total loss，佢一返嚟即刻去还神。（我）一返到嚟即刻揾屋企人食饭，有种心有余悸。」他指出外工作都会特别小心，也会做好安全措施，而今次虽有意外，但幸好已完成拍摄：「都系福气嚟，成个车顶玻璃碎晒，因为平时佢（华仔）坐车头，所以感恩感恩感恩，一切嘢都会好嘅，当系好兆头，大难不伤，必有后福！」又指经历此事之后即时与同行同事吃「定惊饭」。

轩公想跟Gin Lee飙歌

轩公又透露正筹备在今年开演唱会，现在各方面条件也齐备，又指之前做了很多种类演唱会，但自己想再做中乐团。提到轩公暂未在「25+ 英皇群星演唱会」的名单上，他解释因早已签了其他表演合约，其他英皇艺人如陈伟霆、谢霆锋、容祖儿等的档期也是要拉上补下才有期：「好多人都要剧组或拍紧综艺或音乐节目让路，唯独是我哋呢边因为已经有合约，同埋主办已经订好晒场地，所以而家倾紧，想开心咁做到场骚。因为我都觉得公司咁大嘅骚，自己都好期待，所以争取紧，希望最尾公司同客户可以倾得掂。」他又谓若可参与，自己会想同未合作过的Gin Lee一起飙歌。提到他的粉丝因为买了门票之后才发现名单没有他，为此感到生气，轩公指因今次要调度的艺人实在太多：「同埋个档期系一攞到就已经要埋班去做嘢，好多artist嘅期都要就，唔止我一个，我今日都想俾啲明确消息，如果我啲fans想睇我𠮶part，大家hold一hold先，等我最新消息。希望客户放生我，我哋就可以成行。歌迷会有预留小小飞，所以大家唔使太担心买唔到飞。」

张敬轩新目标 : 孝顺父母

轩公早前因感冒需要用喷剂以致声沙，现时已差不多好返，他指张妈妈叫他食鱼油：「我怀疑佢系《警讯》成日俾人呃𠮶啲阿太，喺街度听到人哋话呢只好，但经历过韩国今次呢单，我俾自己2026年新目标，做一个孝顺父母、唔好驳嘴，愚孝都系咁话。」

Carina@VIVA将单飞出歌

同场的Carina受访时指今次是首次一个人做访问，大呼「好惊」，她透露稍后将有新挑战就是单飞出歌，所以心情颇紧张，但也感激公司给予机会，她指队友们都很支持她，又谓就算单飞也不会影响女团工作，因VIVA在心中占很重要的位置。

Carina受访时指今次是首次一个人做访问，大呼「好惊」。

她透露稍后将有新挑战就是单飞出歌。

又谓就算单飞也不会影响女团工作，因VIVA在心中占很重要的位置。